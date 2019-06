Europa urgeix Espanya i França a accelerar les obres dels corredors Mediterrani i Cantàbric

"La xarxa transeuropea continua incompleta; dirigir els esforços a aquest repte contribuiria a millorar la connectivitat del territori espanyol amb França i la competitivitat econòmica".

Això diu l’Informe Semestral Europeu sobre Reformes Estructurals del 27 de febrer passat, que fa diferents esments sobre el desenvolupament dels corredors Mediterrani i Cantàbric.

El document urgeix tant Espanya com França perquè acceleren les obres, ja que tota la infraestructura a escala europea ha d’estar acabada l’any 2030.

En concret, en el punt referit a transport i connectivitat, l’informe especifica que "atesa la posició perifèrica d’Espanya, una xarxa ben connectada per ferrocarril és essencial per a l’accés als principals mercats europeus, per a incrementar la competitivitat i assegurar la cohesió territorial".

Per aquest motiu, des d’Europa recomanen cap a on s’han d’orientar les inversions del Govern espanyol en els pròxims anys: "Completar la xarxa de ferrocarril transeuropeu (corredors Mediterrani i Cantàbric) incloent-hi els trams transfronterers, a més de millorar la connectivitat amb els ports i les plataformes logístiques".

L’informe es dirigeix també a França en el mateix sentit per tal com adverteix que ha de desenvolupar "la connectivitat amb Espanya, fet que permetria assegurar la circulació de trens mitjançant la xarxa transeuropea de transport, en concret amb el Corredor Mediterrani i el Cantàbric".

Sobre aquest tema, l’Alt Comissionat del Corredor Mediterrani, Josep Vicent Boira, ha comentat que aquest document demostra que, quan parlem del Corredor Mediterrani, parlem d’una infraestructura "de dimensió europea", ja que "no serviria de res que Espanya fera els deures si la resta dels països no fan els seus".

Boira ha assegurat que assumeixen l’informe i que s’ha incorporat al treball que venen desenvolupant sobre el Corredor: "Ens ho prenem tan seriosament que el pròxim 19 de juny tindrem una reunió a Brussel·les per a presentar una primera versió en proves d’un sistema d’informació geogràfic que permetrà conéixer al detall l’estat de situació actual i futur del Corredor".

Sobre els advertiments llançats a França, Boira ha destacat que Espanya és, amb diferència, el país europeu que té més avançat el projecte i ha advertit que alguns trams a França i fins i tot a Itàlia van amb retard.

Com a exemple ha posat el tram entre Perpinyà i Montpeller pendent de modernitzar "a llarg termini", però també uns altres a curt termini com el coll de botella de Le Soler o la solució política al túnel Lió-Torí, embossat per problemes amb el Govern italià.

Boira ha recordat que el Corredor és una infraestructura pensada principalment per a millorar l’eficiència del trànsit de mercaderies, per això la importància que tots els països avancen per assolir-lo.