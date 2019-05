Funcionaris americans vigilen les duanes dels tres principals ports espanyols

L’acord ve des de lluny, però segurament pocs saben que una delegació de funcionaris nord-americans vigila les duanes dels principals ports espanyols.

Fonts de l’Agència Tributària han confirmat a eldiario.es que personal de l’US Customs and Border Protection, les duanes dels Estats Units, col·laboren amb el departament espanyol en la custòdia dels ports de València, Algesires i Barcelona.

Les mateixes fonts han explicat que la seua activitat en les duanes espanyoles parteix d’un acord d’intencions entre els EUA i Espanya l’any 2003, dos anys després dels atemptats de l’11S que van commocionar el món.

Després de l’acte terrorista, els Estats Units va portar avant una sèrie d’acords i protocols per a millorar la seua seguretat en tot allò relacionat amb l’arribada de mercaderies de l’exterior.

Segons han detallat des de l’Agència Tributària, "els funcionaris nord-americans tenen competències en matèria de narcotràfic, terrorisme, tràfic il·legal de persones i la iniciativa CSI (iniciativa internacional de seguretat de contenidors)".

Aquest programa representa un intent del Departament de Duanes dels Estats Units per a millorar significativament la detecció d’armes de destrucció massiva transportades per via marítima.

La CSI inclou la presència de funcionaris duaners dels Estats Units en ports estrangers arreu del món, a fi de possibilitar el control de contenidors d’alt risc dirigits als Estats Units, fins i tot abans que isquen des dels ports d’origen a l’estranger.

Des de l’Agència Tributària han destacat que "no es tracta de personal militar, sinó de funcionaris de duanes, i la seua faena és fer anàlisis d’expedicions comercials. No tenen capacitat de control o de decisió (cosa que és competència de la duana espanyola), i el resultat de l’anàlisi i, si és el cas, les possibles propostes, són traslladades a la Unitat d’Anàlisi de Riscos de la duana espanyola".

Precisament, dimarts passat 14 de maig va tindre lloc un exercici de seguretat marítima antiterrorista, anomenat MARSEC-19 i organitzat per l’Armada Espanyola i l’Autoritat Portuària de València (APV).

L’exercici compta amb la participació del Comandament d’Operacions (MOPS), les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat (Policia Nacional i Guàrdia Civil), Capitania Marítima de València, Ports de l’Estat, la Direcció General de la Marina Mercant, SASEMAR i l’empresa Transmediterránea, ha informat l’APV en un comunicat.

L’operació va simular un supòsit en què es té coneixement de la intenció d’un grup terrorista de preparar un gran atemptat en una terminal de passatge d’un port de la Mediterrània occidental.