El Govern valencià prepara ajudes d’emergència davant el devessall de desnonaments per lloguers

El que ara és una situació preocupant es pot convertir en una emergència en els pròxims mesos. L’any passat fins al mes de setembre es van produir a la Comunitat Valenciana 3.310 desnonaments per no haver pagat les mensualitats del lloguer, un percentatge 22 punts superior al registrat l’any 2014, en què els llançaments per lloguers van ser un 37,5% del total, i ja superen els desallotjaments hipotecaris.

Aquestes xifres es podrien veure incrementades de manera exponencial a mesura que vagen acabant els contractes de lloguer de tres anys per no poder fer front els inquilins a les actualitzacions dels preus per a signar els nous contractes.

Com va informar eldiario.es, entre els 2014 i 2018, els preus dels lloguers s’han apujat un 31,9% a tota la Comunitat Valenciana i un 45% a la ciutat de València.

Davant aquesta situació, la Conselleria d’Habitatge fa mesos que estudia la fórmula d’articular ajudes directes per a casos d’emergència com a mecanisme per a frenar els desallotjaments.

Fots de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) han comentat que aquesta és una de les mesures que els ha traslladat el departament que dirigeix María José Salvador per a pal·liar la situació: "La ideal seria tindre un parc d’habitatge públic suficient per a fer front d’una manera definitiva a les situacions més greus, però fins que això siga possible les ajudes podrien pal·liar molts problemes".

Des d’Habitatge han confirmat que és una de les línies en què treballen a hores d’ara, però que encara és prompte per a concretar com s’articularan, atés que esperen informes d’intervenció i advocacia, entre altres qüestions.

Però no és l’única mesura que està desenvolupant. Entre aquestes, destaca la posada en marxa de l’Observatori de l’Habitatge, que té com a funció fixar i actualitzar l’índex de preus de referència de lloguers creat fa poc.

Aquest índex marca unes gammes de preus màxims i mínims de lloguer per municipis i, dins dels municipis més grans, per districtes. En tots el Consell fixarà un preu de referència que serà aproximadament una mitjana entre el màxim i el mínim.

Així, tots els propietaris d’aquestes zones que el 2019 adeqüen el preu de lloguer del seu immoble al marcat per l’Administració podran acollir-se a una bonificació via IRPF de fins a 3.000 euros.

Protesta de la PAH per un suïcidi a Madrid

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de València va fer divendres passat una concentració de protesta a la Gran Via de Ferran el Catòlic pel succés que va tindre lloc dies arrere a Villaverde (Madrid), on un home de 43 anys el van trobar mort al seu domicili després d’haver-se suïcidat.

L’home, que residia sol en un habitatge de lloguer adquirit per un fons d’inversió, estava a punt de rebre una ordre judicial de desnonament, segons el diari El País.

Segons José Luis González, portaveu de la PAH de València, "encara que en els suïcidis concorren més circumstàncies, un desnonament és una cosa que pot incloure molt i per a nosaltres això és el mateix que un assassinat, no pot ser que hi haja més morts per no donar a les persones una alternativa residencial digna".