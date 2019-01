Ribó tira de ironía sobre la candidata del PP a la alcaldía de València: "ha ganado unas 'primarias' contra Camps"

El alcalde de València, Joan Ribó, ha tirado de ironía para valorar el reciente nombramiento de la que fuera alcaldesa de Torrent, consellera de Educación y actualmente diputada en las Corts, María José Catalá, como candidata a la alcaldía de la capital valenciana por el PP.

Ribó ha felicitado a Catalá "por haber ganado las 'primarias' del Partido Popular, creo que es un éxito porque tenía otro contrincante importante como era el expresidente de la Generalitat, don Paco Camps, que manifestó que se iba a presentar; yo me presentaré a las primarias de mi partido y tengo ilusión por ganarlas, como ella".

El alcalde ha lanzado así su primer recado por la ausencia de un proceso de votaciones entre los militantes para elegir un candidato o candidata que finalmente ha sido designado por la dirección nacional del partido, en consenso con la dirección autonómico.

Pero no han terminado ahí los dardos: "no la conozco mucho porque creo que yo he estado bastante en València; ella desde el 28 de diciembre también es ciudadana de la ciudad, así que ya nos iremos viendo", ha comentado con sorna el primer edil, en referencia a su reciente empadronamiento en la capital y a su pasado como alcaldesa de Torrent.

Precisamente este pasado ha sido también uno de los aspectos más criticados por la portavoz del grupo municipal socialista y candidata del PSPV a la alcaldía, Sandra Gómez, quien ha lamentado que el PP "a cuatro meses de las elecciones ha designado como candidata a la última de sus opciones, un plan b que lo que demuestra es que este partido no se toma en serio la ciudad".

Gómez ha criticado que "el hecho de que se haya empadronado hace dos semanas en la ciudad viene a demostrar que esta persona que viene de Torrent no conoce la ciudad, no vive aquí y no conoce los problemas o las necesidades de València, por tanto, está incapacitada para liderar la València de futuro que merecen los valencianos y valencianas".

Por otra parte, el portavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento, Eusebio Monzó, quien sonó inicialmente como posible candidato, ha felicitado a Catalá por su nombremiento y ha puesto en valor "las 6.000 iniciativas planteadas por el grupo estos tres años desde la oposición".

Monzó, único de los 10 concejales que no está imputado por presunto blanqueo en el marco del caso Taula, ha comentado que espera que tanto el partido como la propia Catalá tengan en cuenta "la experiencia de este grupo".