'The Guardian' sobre la entrevista a Ximo Puig: "Era contenido publicitario y claramente etiquetado como contenido de pago"

The Guardian ha salido a aclarar los pormenores de la entrevista al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que publicó en 2016 en uno de sus espacios comerciales claramente definidos. "The Guardian publicó una serie publicitaria en 2016, escrita y pagada por The Report Company, que incluía una entrevista con Ximo Puig. Este era contenido publicitario y claramente etiquetado como contenido de pago de acuerdo con nuestras pautas de financiación de contenido", relata el rotativo en una nota remitida a eldiario.es.

Como contó este periódico esta semana y vuelve a afirmar The Guardian, "todo el contenido pagado es eliminado del sitio una vez que finaliza el período de campaña". La nota también defiende la diferenciación entre la rama comercial e informativa del periódico británico. "The Guardian sigue siendo completamente independiente de la influencia comercial y política y cualquier insinuación es completamente falsa. Somos libres y, a menudo, también desafiamos las actividades de empresas y organizaciones que también son nuestros anunciantes y patrocinadores", afirman.