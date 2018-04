Música experimental per sorprendre't

El festival Ensems fa sonar València per 40ena edició. Sota el nom ‘Camins de l’escolta’ tracta de provocar la primera experiència amb el so experimental i la música contemporània de nova creació a un públic poc acostumat a aquests formats. Un dels seus estandards, el valencià Carles Santos, rebrà un homenatge pòstum al Centre del Carme el 20 d'abril. Però a més hi ha concerts i classes magistrals al Palau de la Música, al Teatre Rialto i el Centre Cultural La Nau.

Venen ensembles europeus com Ascolta Ensemble (diumenge 22) amb una potent proposta escènica, o l'Ensemble Phace, que ret homenatge a Fausto Romitelli. Spanish Brass, per la seua banda, s'aproximarà a la figura d'un altre rocker, Frank Zappa. També participaran grups emergents com Sonido Extremo o els valencians Synergein Project. Alberto Bernal presentarà la peça "300 kg de música" en la qual el grup de percussionistes ReConvert i el mateix Alberto exploraran la capacitat sonora d'un cotxe (diumenge 29).

Fins al 29 d'abril. Diverses seus i horaris

http://www.ensems.com/