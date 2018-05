Espantada de parte del alumnado de un colegio de Elche a otro centro con jornada continua

“Estoy muy a gusto en este colegio con la línea metodológica que siguen, que incluye el valenciano. El problema es que quería conciliar la vida familiar”. La que habla es Cristina, madre de Valeria. Tenía previsto que su hija siguiera el año que viene en el CEIP El Palmeral donde iba a cursar primero de Primaria, pero en las votaciones del pasado 25 de abril nada cambió, el colegio seguirá tres años más con la jornada partida, así que se ha visto en la obligación de cambiar a Valeria a otro centro donde se imparta la continua.

Su caso no es aislado. Está también, por ejemplo, el de Carol, cuya hija Siena no se queda en el comedor. “La recojo a las 12,30 y la traigo a las 15,30, para luego recogerla a las 17h”, explica. “Hago cuatro viajes al día y estoy convencida que para mí y para ella lo mejor sería acabar a las 2 y recogerla”, afirma la madre, también partidaria del horario intensivo.

Las madres y padres de este centro educativo público que comprende la etapa de Infantil y primaria estiman que, de momento, son unos 50 los alumnos y alumnas que el año que viene no seguirán cursando sus estudios en El Palmeral, que actualmente tiene matriculados a 662 estudiantes, cuando en líneas generales cada año suelen ser entre 3 y 5 los alumnos cuyos padres solicitan el traslado. En este sentido, desde la dirección del colegio reconocen que han observado “mucho más movimiento de los padres” que les han pedido el cambio, pero no se atreven a decir una cantidad exacta.

Este colegio volvió a quedarse a las puertas del cambio de la jornada partida a la intensiva en la votación del pasado 25 de abril. Pese al resultado favorable a la jornada continua en 437 votos frente a 215 votos en contra, no se implantó al no alcanzarse el 55% de la totalidad del censo, como marca la norma de la Conselleria de Educación; se quedó en un 47%. Se da la circunstancia de que este año el Consell ha decidido que no se repita el proceso de elección de horario hasta que no pasen tres cursos académicos, en lugar de cada año como hasta ahora. Las madres y padres coinciden en que esta modificación a tres años vista también ha condicionado la decisión de sacar a sus hijos del centro.

El proceso de matriculación para otros colegios está abierto hasta el próximo 24 de mayo. En el caso de Cristina y Carol tienen la intención de que sus hijas ingresen en el colegio Cervantes o el Princesa de Asturias que, además de tener la jornada continua, son de los pocos donde se imparte una línea en valenciano con nivel avanzado. Se da la circunstancia en Elche de que solo El Palmeral y el Luis Cernuda mantienen en la actualidad la jornada partida en el casco urbano.

Esta situación insólita ha llevado a parte de estas madres y padres a reclamar a la cartera que dirige Vicent Marzà una modificación de la normativa para que, en lugar de la totalidad del censo, se tenga el porcentaje de votos emitidos. La petición la han lanzado a través de la plataforma change.org donde se han registrado más de 4.600 firmas.