Un vicepresidente de la Diputación de Alicante (PP) aboga por deportaciones masivas de inmigrantes, a quienes acusa de una invasión silenciosa

El discurso del miedo y del odio al extranjero suma un nuevo protagonista, Alejandro Morant, quien en las pasadas primarias apoyó al ahora presidente del PP, Pablo Casado. El vicepresidente tercero de la Diputación de Alicante se explayó este domingo a gusto en su perfil de Facebook donde firmó un discurso xenófobo próximo a la incitación del odio. Comenzaba el texto avanzando "soluciones" al que entiende que es un problema, la inmigración. Y comienza a citar posibles: "eliminación de ayudas y privilegios, endurecer las leyes, dar autoridad a jueces y policía como en EE.UU.", entre otras porque, a su juicio, "nacer aquí­ no te hace español".

Si su mensaje no era lo suficientemente incendiario, el también alcalde de la localidad alicantina de Busot deja bien claro que él pondría en marcha "un plan de deportaciones masivas", así­ como "cerrar las fronteras". Todo esto lo argumenta bajo el pretexto que la llegada de personas migrantes a las costas españolas "no es migración", sino "una invasión silenciosa que acabará con el mundo occidental convirtiéndolo al Islam".

Horas más tarde, y tras la lógica reacción de sus seguidores criticando sus palabras, Alejandro Morant decidió eliminar el post. Pero no lo hizo por arrepentimiento. Según sus palabras, "para que la manada de horcos que coartan la libertad de expresión no se siga cebando conmigo". Y por si no habí­a quedado claro, añadió en un tono más suave: "creo que dije lo que el 80% de la población piensa. Inmigración sí­, pero regulada y que se adapten a nuestras leyes, costumbres y cultura".