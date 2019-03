Dos años del anillo ciclista de València: el uso de bicis y patinetes se dispara y el de coches baja por la ronda interior

"Uso la bici todos los días para venir a trabajar a la calle de Colón desde mi casa que está en el Cabanyal; hago todo el recorrido en carriles bici y me encanta, deberían hacer más y no me parecería nada bien que algún partido decidiera revertirlos porque es una obra ya hecha y cada vez hay más gente que los usa".

Así se pronuncia Paula, de 35 años, usuaria habitual del anillo ciclista (el carril bici que rodea Ciutat Vella) que este domingo cumple dos años. Como ella, todos los usuarios consultados se muestran encantados con la expansión de la red ciclista.

Por ejemplo, Rafael, turista brasileño que lleva dos meses en València, comenta que durante su estancia siempre se ha movido en bici: "voy a todas partes en bici y me encanta, a la playa o de compras. En Brasil es complicado, es peligroso ir en bici, por eso estoy disfrutando mucho aquí".

Rafa, valenciano, es usuario de la bici pese a sus 72 años y asegura que la posibilidad de eliminar algún carril bici como el de Reino de València, posibilidad planteada por el PP o Ciudadanos, sería "un retroceso". Añade que "quizás se podía haber hecho por el paseo central, pero es solo una opinión, para eso están los técnicos que son los que saben".

Fuera de los usuarios del anillo tampoco faltan las opiniones críticas. Por ejemplo, Jorge, usuario de motocicleta de 51 años, comenta que "me parece bien que haya carril bici, pero veo muchos ciclistas que van por aceras y que se saltan semáforos; creo que no pueden desaparecer los coches de repente ni somos delincuentes que llevamos vehículos a motor y no todo el mundo, por trabajo o por diversos motivos, puede ir en bici".

Usuarios del anillo ciclista

Pese al lógico debate que genera todo cambio en la movilidad, las cifras dicen que las circulaciones por el anillo ciclista y el resto de carriles bici se han disparado en el último año, y que el tráfico por la ronda interior se ha reducido, aunque de una forma más moderada.

Según las estadísticas del Ayuntamiento, publicadas en el apartado de movilidad de la web municipal, el conjunto del trazado que rodea Ciutat Vella obtuvo el pasado mes de enero (últimos datos disponibles) una intesidad media diaria en días laborables de 23.688 circulaciones, un 35% más que en el mismo mes de 2018.

Además, en el mismo periodo, el uso del carril bici de Navarro Reverter ha crecido un 30%, el del Pont de Fusta un 22%, el del puente de Aragón un 23% el de la avenida de Aragón un 17,8% (sentido Blasco Ibáñez) y un 15% (sentido al centro) y el de la avenida del Puerto entre un 6,3% en su tramo más cercano a la Marina y un 19% en el más cercano al centro.

En cuanto a los vehículos a motor, entre enero de 2018 y enero de 2019 se ha registrado un descenso del tráfico del 2,6% en la ronda interior por la que discurre el anillo ciclista. En la Gran Vía Marqués del Turia bajó un 0,2% y en Germanías un 3,6%. En Fernando el Católico descendió un 1,8%.

En cuanto a los accesos a la ciudad, el tráfico motorizado subió un 1,4% en la avenida de Catalunya y un 2% en Cortes Valencianas. Sin embargo, bajó un 7% en la avenida del Cid y un 10,3% en la avenida de Asiàs March.

"Un antes y un después"

Uno de los miembros destacados de València en Bici, Fernando Mafé, valora los dos años del anillo ciclista de forma "muy positiva ya que ha supuesto un antes y un después en el camino hacia la movilidad sostenible de Valencia".

Mafé comenta que el carril bici "está machacando su propio record de uso mes tras mes" y considera que es "una infraestructura que suma muchos puntos a esa idea de ciudad moderna, dinámica y europea".

El nuevo contador de bicis instalado para celebrar los dos años del anillo ciclista

Además, "mejoraría las llamadas isletas o refugios para peatones ya que tal y como están planteadas, generan situaciones incómodas y conflictivas, no basta con pintar en el suelo 'espere verde'".

Por su parte, desde la Federación de Vecinos coinciden en destacar los beneficios del anillo ciclista, pero piden más información a las asociaciones vecinales antes de ejecutar nuevas infraestructuras para que estas puedan hacer sus aportaciones y mejorar el transporte público, "especialmente las conexiones con el área metropolitana".

Con motivo del segundo aniversario del anillo ciclista, hay varios actos preparados este domingo a las 11.30 horas en la explana de la Plaza de Toros. Entre otras cosas, está previsto que se estrene un nuevo contador digital de ciclistas que se instaló este viernes, como avanzó el diario 20 Minutos.