La jueza condena por coacciones y lesiones a tres protaurinos que acosaron a una fotoperiodista que fotografió a un herido

La titular del juzgado de lo Penal número 3 de Valencia, Ana Canto, ha sentenciado a tres protaurinos a un año de multa con una cuota de cinco euros -1.800 euros- por coacciones a una fotoperiodista que intentaba fotografiar a un herido por asta de toro en los "bous al carrer" del municipio de Petrés (València). A uno de los tres condenados también le ha impuesto un mes más de multa por un delito de lesiones leve, ya que agredió al acompañante de la trabajadora.

La magistrada no considera que se impidiera a la fotoperiodista el ejercicio del derecho a la información "porque no acreditó la condición de periodista" al no aportar el contrato de trabajo ni acreditar una relación laboral con el periódico Levante-EMV. Una afirmación llamativa cuando de una freelance se trata, ya que realizan una importante tarea periodística y de la defensa del derecho a la libertad de expresión, pero sin estar en nómina en una gran medio de comunicación. Pasa todos los días en conflictos armados en países extranjeros y se ha extendido con la precarización laboral por lo que los fotoperiodistas freelance y colaboradores están indefensos.

La juez considera probado que los tres condenados, Vicente Joaquín Galindo, Ramón Pérez y Vicente Puchol impidieron a la fotoperiodista con violencia desarrollar su trabajo, es decir, fotografiar al herido. La magistrada no ha considerado probado el delito de daños al no poder identificar al tumulto de gente que rodeó el coche de la fotoperiodista y que acabó con importantes daños -2.300 euros- en los espejos retrovisores y en la carrocería. La trabajadora se lo tendrá que pagar de su bolsillo.

De uno de los tres condenados, Vicente Puchol, la jueza también entiende que agredió a un compañero de la fotoperiodista por lo que lo condena por un delito de faltas leve. La magistrada absuelve de todos los delitos de los que se les acusaba a Manuela Torrente.

La sentencia prueba que un grupo de taurinos insultaron, amenazaron e impidieron hacer su trabajo a la fotoperiodista, que en este proceso ha estado asistida por la letrada María Dolores Lloret. Y solo por intentar contar que había habido un herido por asta de toro en los "bous al carrer" de agosto de 2014. El fiscal pedía tres años de cárcel para los acusados pero la jueza ha rebajado las penas al mínimo, con una multa y antecedentes penales.