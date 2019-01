Una consellera de Cultura de Camps sobre un agujero de 9 millones: "Yo soy profesora de danza, firmaba lo que me tocaba"

"Yo no soy jurista, soy profesora de danza. Firmaba lo que me tocaba". Es la respuesta que una exconsellera del Gobierno Francisco Camps ha pronunciado en la comisión de investigación de las relaciones de la trama Taula con la Generalitat Valenciana. Trinidad Miró, consellera de Cultura entre 2007 y 2011, ha comparecido este lunes en la comisión de las Corts Valencianes que en esta jornada se centraba en la Fundación Jaume II el Just, una institución creada para rehabilitar el Monasterio de Simat de la Valldigna, que dejó una deuda a las arcas públicas de más de 9 millones de euros.

La fundación funcionó como una agencia de empleo para miembros del PP y sus familiares, entre ellos el sobrino de Rita Barberá, que cobró mil euros por rotular la sede de la entidad. En 2007, con la entrada de Miró, se despidió al gerente Vicente Burgos, detenido en el marco de la Operación Taula, con una indemnización de 60.000 euros por tres años de trabajo.

El salario del exgerente es una cuestión que también se investiga. Compromís denunció la pasada semana que cobraba más que el presidente de la Generalitat, pero en los contratos revisados por una formación aparece un salario menor. Según la documentación a la que ha aludido el portavoz de la coalición valencianista, Fran Ferri, en el contrato de Burgos figuraba un salario de 51.000 euros, mientras que en una resolución de presidencia figura un salario anual superior a los 82.000 euros. La tesis de Compromís es que al exgerente se le modificó el contrato a última hora para justificar la indemnización de 60.000 euros, diez veces superior a la legalmente permitida.

Preguntada por estas cuestiones, la exconsellera de Cultura se ha limitado a decir que "el trabajo en una conselleria no es sentarse en una mesa camilla a redactar un contrato. Las funciones de un conseller no son esas. No sé quién lo redactó, pues alguien que supiera de qué va el tema". "Se lo explicará la administradora después... Después de 12 años me habla de cosas que me vienen de nuevo", ha insistido Miró. La exconsellera ha señalado en varias ocasiones que cesó a Burgos porque no era una persona de su confianza, sin entrar a valorar su gestión.

La diputada socialista Carmen Martínez ha aludido a varios gastos llamativos, entre los que hay compra de abonos del Palau de Les Arts por parte de la Fundación o 700.000 euros en facturas para celebrar un desfile durante la celebración del año Jaume I.

Suspendida de nuevo la comisión de Crespo Gomar por ausencias

La Mesa de las Corts estudiará qué acciones se pueden adoptar contra aquellas personas que no comparezcan en la comisión de investigación sobre la financiación electoral del PSPV y Bloc entre 2007 y 2008, a pesar de que hayan recibido la notificación correspondiente, como es el caso de la ex directora general de Consumo en el Ministerio de Sanidad en 2008 y ex candidata socialista al Ayuntamiento de Alicante Etelvina Andreu, que no se ha presentado a la cita prevista para las 10.30 horas de este lunes. Tampoco ha asistido Gracia Font Martí, a quien no se le ha podido trasladar la citación por no tener acceso a su último domicilio.

La comisión anterior también fue suspendida por ausencias. En la sesión del 9 de enero debían acudir la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo; los exalcaldes de Gandia Arturo Torró y José Manuel Orengo (hasta hace poco asesor del presidente de la Generalitat, Ximo Puig y único en confirmar asistencia); quien fuera el presidente de Crespo Gomar, Alberto Gomar, y un extrabajador de la empresa.