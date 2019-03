La Guardia Civil halló la hoja de ruta para repatriar las mordidas en el maletín personal de Zaplana

La Guardia Civil se incautó en la detención de Eduardo Zaplana de uno de los documentos clave para desenmarañar el entramado societario de testaferros que la trama Erial montó para repatriar el dinero del cobro de comisiones que tenía en el extranjero. El papel, que el propio Zaplana define en las llamadas telefónicas intervenidas como "relato", es según los agentes de la UCO una hoja de ruta "donde se describe parte del proceso de retorno de los fondos" ocultados en el extranjero.

Este nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está presente en la parte del sumario del caso Erial que se encontraba secreto y que se ha levantado este martes.

En ese documento, que el asesor fiscal de Zaplana y también imputado, Francisco Grau, se empeña según las grabaciones presentes en el sumario en entregar al expolítico en persona, se encuentra información más que sustancial del montaje de la red societaria y los pasos que se van a seguir para repatriar dinero de Luxemburgo y reinvertirlo en propiedades inmobiliarias.

Así, en eldocumento que reproduce eldiario.es y presente en el sumario, se encuentra la constitución de la empresa Medlevante por parte de Joaquín Barceló, al que en el documento se nombra como "Pachano". Esta sociedad recibió 2,9 millones de la empresa Imision International, a través de la que los hermanos Cotino pagaron las comisiones en Luxemburgo por las adjudicaciones del Plan Eólico y las ITV.

Documento llamado el "relato" por Eduardo Zaplana, la hoja de ruta para repatriar fondos del extranjero.

También se reflejan en el documento las ampliaciones de capital en Imisión International, la constitución de Gesdesarrollos -otra sociedad para llevar a cabo inversiones inmobiliarias en la Vila-Joiosa (Alicante)- y la disolución de Imision, "pasando a ser titular de su participación las luxemburguesas Misnely y Disfey cuyo último tenedor es Fernando Belhot", el testaferro uruguayo.

La llamada telefónica interceptada por la Guardia Civil que les pone sobre la pista se realizó el 7 de mayo de 2018; la entrega del "relato" por parte de Grau a Zaplana el día siguiente, 8 de mayo; y la detención del exministro de José María Aznar en su piso con su maletín se produjo el día 22 del mismo mes, 14 días después. En el sumario está transcrita esta conversación que, según la UCO, revela la importancia de este documento y las reticencias por enviarlo por correo electrónico:

Eduardo Zaplana (E): Pues quedaste en mandarme un relato y lo del IRPF y todo eso.

Francisco Grau (F): Si si, eso ya lo tengo hecho, pero no, no, bueno no te lo iba a mandar, es que pensaba incluso...

E: Bueno, cuando nos veamos ¿no? Hum

F: Por eso lo tengo, ¿eh?, lo tengo.

E: Bien.

F: Eh... Puedo ver a Joaquín y se lo doy...

Z: No, porque yo no lo voy a ver antes ¿sabes?

F: Vale, de acuerdo.

Z: No.

F: Eh, que también se lo puedo dar y lo tenemos los dos ¿sabes?

Z: Eso sí, eso sí, con independencia.

[siguen hablando de temas personales]

Z: Y después, eh... Habla con tus clientas, cuando puedas ¿eh? Me dijiste que cuando llegara el momento.

F: Si si, cuando repartan.

Z: (ríe) Vale.

F: Si te dije que cuando repartan.

Z: Vale, vale, vale.

F: No se ha repartido, no se ha repartido.

Un día después de esta conversación del 7 de mayo, Zaplana vuelve a llamar a Grau para avisarle de que estará en Alicante, donde tiene que acudir a un tanatorio, y que terminará sobre las seis de la tarde.

Tras pasar por el tanatorio Zaplana vuelve a llamar a Grau y le dice de quedar. En un primer momento se plantean realizar la entrega de "el relato" en la carretera, pero optan por el parking de la estación del AVE de Alicante, donde el expresidente de la Generalitat debe coger un tren a Madrid.

La Guardia Civil consigue confirmar la situación de Grau esa tarde junto a la estación del AVE gracias al geolocalizador del móvil y asume que se ha realizado la entrega del documento. 14 días después, relata el informe policial, la UCO consiguen requisar "el relato". Es en la detención del expresidente de la Generalitat en su vivienda de Valencia donde residía alquilado, cuando los agentes intervienen el maletín de personal del expolítico con el documento clave.