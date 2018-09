Les arts escèniques valencianes tornen a tindre una gala pròpia i televisada

Aquest 1 d'octubre tindrem un actor valencià o una directora d'escena valenciana premiats com els millors. El món de l'espectacle recupera els Premis de les Arts Escèniques de la Generalitat Valenciana, que no se celebren des del 2010, desprès d'anys d'abandó durant els governs del PP.

La gala se celebrarà l'1 d'octubre al Teatre Principal de València i es retransmetrà en directe per Àpunt, en horari de prime time. Amb el títol Tots a escena es vol reunir a tot el sector i per això hi haurà 16 guardons en competència i un d'honor, per la trajectòria. El director de la gala és Santiago Sánchez, un home de teatre, que a més d'actuar i dirigir la companyia L'Om Imprebís, i col·laborar amb d'altres companyies de prestigi més enllà del País Valencià, ha dirigit obres al Centre Dramàtic de la Generalitat i al Teatro Nacional de la Zarzuela.

Sànchez ha assegurat que la gala recollirà aquest concepte integrador del títol, amb una posada en escena àgil i elegant, que “mostre tota la diversitat de les arts escèniques valencianes, ja siga estilística, social i territorial”. De fet, abans de començar, la companyia castellonenca Visitants portarà el seu teatre de carrer afora del teatre per a apropar a la ciutadania. A dintre actuarà l'alacantina Otra Danza i els valencians de Bambalina Titelles. La línia musical estarà a càrrec de Melòmans i també hi haurà lloc per a la màgia de la mà dels Magnífics, el tàndem de mags que protagonitzen la nit del dissabte a la televisió pública. Farà de mestre de cerimònies l'humorista Rafa Alarcón.

El director d’Arts Escèniques de l’Institut Valencià de Cultura, Roberto García, ha destacat que “l'alt valor dels Premis és la normalització de les arts escèniques valencianes”. Els premis no tenen recompensa econòmica però suposen “un pas avant en la visualització i el reconeixement social de la producció i de la creació escèniques al territori valencià” en paraules del Conseller d'Educació i Cultura, Vicent Marzà.

Qualsevol premi sempre és un aparador i un estímul per al sector i per exemple, en el cas dels 16 valencians guardonats al juny en els premis Max d'arts escèniques, a nivell de tot l'estat, algunes companyies han tornat a programar els espectacles premiats que ja havien tret de circulació.

L'objectiu d'aquests guardons va en la mateixa línia, en “que la societat valenciana tinga ganes d’anar al teatre i que valore allò que es fa al nostre territori”, com ha destaca el conseller Marzà. “Les arts escèniques valencianes tenen molta qualitat però també una necessitat d'autoestima”, ha conclòs el responsable de cultura.