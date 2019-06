Un gran ciclo dedicado a Beethoven marca la temporada del Palau de la Música de València

“Todo el mundo conoce las nueve sinfonías de Beethoven, pero escribió una décima”. La Orquesta de València, junto con su director titular, Ramón Tebar, acercarán al público valenciano las obras menos conocidas de Beethoven a través de un gran ciclo dedicado al compositor alemán. Con motivo del 250 aniversario de su nacimiento, el Palau de la Música de València se suma a las celebraciones de uno de los más célebres de la música internacional con esta gran apuesta temática que se alargará hasta diciembre de 2021.

“Cuando programo intento dar prioridad a temas que se han tocado menos o nunca”, apunta el maestro Tebar. Junto con el director del Palau de la Música, Vicent Ros, la presidenta del Palau, Gloria Tello y el subdirector de música, Manuel Muñoz, han dado a conocer este lunes la programación y las líneas que seguirá el auditorio valenciano durante la temporada 2019-2020 que cuenta con un presupuesto de 1.744.934 euros.

En total, 42 conciertos, más 2 extraordinarios, grandes orquestas, directores y solistas internacionales y una importante apuesta local. Tal como ha asegurado Tello, más del 70% de conciertos cuentan con presencia valenciana y en la Orquesta de València ya son más del 80%.

Vicent Ros asegura que esta programación posiciona a València dentro del circuito musical internacional y debe funcionar como “un reclamo turístico”. “No será el Beethoven de siempre, será un Beethoven diferente”, adelanta.

El ‘Ciclo Beeth 2020’ se saldrá del “repertorio clásico” dispuesto a “abrir horizontes”. “El catálogo es inmenso y el gran público no lo conoce”, explica el maestro Ramón Tebar, encargado de dirigir la Orquesta de València que interpretará las obras de Beethoven en diez conciertos. Sonarán las 32 sonatas de Beethoven, un concierto de oboe, el 6º concierto para piano, el ballet de Las criaturas de Prometeo, su Misa en do mayor, todas sus sinfonías, incluyendo la Décima (que dejó inacabada), entre otras obras. El ciclo temático tendrá un “colofón”: La ópera Leonora. “Creo que no se ha representado en España”, comentaba Tebar durante la presentación.

El ‘proyecto Beethoven’ cuenta también con exposiciones, conferencias y mesas redondas que girarán alrededor del compositor y que forman “la columna vertebral” de la programación del Palau de la Música. Se esperan directores invitados como Pablo Heras-Casado, Róbert Farkas, Karel Mark Chichon o Cristóbal Soler.

Pero son muchas las piezas que componen el puzle preparado desde el auditorio. Uno de los nombres más esperados es Zubin Mehta con la Wiener Philharmoniker, quien vuelve a València después de 17 años de ausencia y del intento cancelado el año pasado por “motivos personales”.

La temporada contará también con las visitas de grandes formaciones internacionales como la Royal Philharmonic con Pinchas Zukerman y Amanda Forsyth (20 mayo) o la Orquesta Nacional Filarmónica de Rusia y la joven violinista María Dueñas (5 noviembre).

También pisarán el auditorio solistas como Grigory Sokolov o Javier Perianes, y las grandes voces de Cecilia Bartoli con un programa barroco dedicado a Vivaldi, la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera y debuta el tenor Javier Camarena.

Para los amantes del barroco, la programación incluye El Mesías de Georg Friedrich Handel (15 diciembre), que será en concierto extraordinario participativo con los Instruments of Time and Truth, La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach con la Orchestra of the XVIII Century, así como los conjuntos especializados valencianos Capella de Ministrers y Carles Magraner (18 diciembre) y La Dispersione y Lina Tur (10 marzo).