Bombas Gens està d'aniversari

És un centre d'art que funciona en una antiga fàbrica rehablitada. Com explica la seua directora, Nuria Enguita, Bombas Gens, a València, s'ha convertit en el primer any de funcionament, en una atracció per a públic que mai no havía visitat un museu. "Som un museu que acull d'una manera molt fàcil a moltes persones", indica.

L'oferta de Bombas Gens, centre que ha posat en funcionament la Fundació Per Amor a l'Art, es basa en la col·lecció d'aquesta entitat, que aplega "obres difícils de trobar en altres col·leccions", com comenta Enguita.

Tot plegat, Bombas Gens fa un any a l'avantguarda de l'art contemporani.