Sala Russafa abre temporada con la despedida del thriller medieval ‘Matar al Rey’

Cuatro años después de Matar al Rey por primera vez, la obra de Chema Cardeña se despide de los escenarios en el mismo lugar que la vio nacer. Sala Russafa abre esta temporada con las cuatro últimas funciones del thriller medieval de Cardeña, junto con la proyección de su versión cinematográfica, dirigida por Vicente Monsonís y rodada en el castillo de Benissanó. Matar al Rey es una obra mucho más actual de lo que parece sobre el papel y recupera una parte de la historia que fue determinante. La obra representa un juicio que nunca se hizo donde se investiga la muerte del rey Enrique IV ‘El impotente’, hermano de Isabel ‘La Católica’.

“Lo encontraron una mañana muerto, sin signos de violencia ni problemas de salud previos. Pero tenía alrededor a una serie de personajes con mucho que ganar si él desaparecía. Era un campo perfecto para el thriller”, afirma el guionista Chema Cardeña, encargado de interpretar al propio rey encima del escenario. Cardeña cuenta que la obra surgió al encontrarse con unas cartas de ‘la Beltraneja’, hija bastarda del rey, quien exigía al Consejo de Castilla justicia para su padre al que ella pensaba que lo habían envenenado. “Era una carta súper bonita, escrita por una niña desesperada que quería que se investigara el crímen y decía que tenía pruebas”, explica el guionista sobre la obra, hecha con una base histórica firme y con alguna pincelada de ficción.

Según Cardeña, que también es historiador, de Enrique IV se cuenta que era “un enamorado de las mezclas, de los ‘moriscos’, de los judíos, de las variedades culturales”, mientras que Isabel ‘La Católica’ “era todo lo contrario”. “Al final de la obra Isabel dice que Dios le ha encargado que una a esas tierras salvajes en un único reino que acabe con los corruptores de la tierra cristiana, una idea heredada que arrastramos en la actualidad porque lo que este país tiene es de 500 años atrás, no sólo 40”, comenta Cardeña que resume la sinopsis de la obra con la frase “de aquellos polvos, estos lodos”. “En este país a quien ha molestado se le ha quitado del medio. Me apiado mucho de este rey y me va a dar pena matarlo definitivamente porque entiendo la angustia de un hombre que probablemente era homosexual y al que todos acosaban porque no podía tener descendencia”, explica.

Matar al Rey es una obra que quiere hablar del presente desde el pasado y, a pesar de que se estrenara en 2014, su discurso ha ido adquiriendo cada ves más actualidad. “Los personajes y el texto rezuman ese estilo de hablar de la edad media y van vestidos de época, pero los temas son muy actuales”, comenta el actor Juan Carlos Garés que deberá despedirse de su personaje este fin de semana. “Es una obra muy intensa y da un poco de penita. Realmente a los personajes no los dejas nunca, los llevaremos en la mochilita para siempre”, comenta Garés sobre su personaje Iacob. Con el mismo sentimiento se identifica Jaime Vicedo, quien interpreta a Don Beltrán de la Cueva: “Da pena despedirse porque hemos generado un vínculo en el equipo muy fuerte y porque ha sido muy interesante interpretar a personajes que realmente existieron”. Iria Márquez da voz a Isabel, a quien define como “una mujer con unos principios que tenían que ver con el fanatismo religioso”, un personaje “muy alejado” de la propia actriz. Junto con Rosa López, que interpreta a Juana, se completa el equipo de la obra.

El espectáculo ha visto la luz cerca de ochenta veces en espacios muy diferentes: desde un gran auditorio, a espacios íntimos o en institutos y escuelas. Además, han participado en programaciones de destacadas citas como el Festival Internacional de Málaga, la Muestra de Teatro Clásico de Lugo o el Festival de Teatro Clásico de Cáceres.

El realizador Vicente Monsonís quedó capturado por esta trama y realizó una versión cinematográfica, que se proyectará el sábado 13 de octubre. Desde el centro cultural señalan que este arranque de temporada permite ver las distintas vidas que puede tener una historia: los acontecimientos reales, su relato histórico, la ficción teatral y la versión cinematográfica. “La muerte de este rey nos ha dado muchas alegrías, pero creemos que es el momento de dejarle descansar en paz y no hay mejor manera de despedirlo que en la sala donde se estrenó hace ya cuatro años”, comenta Cardeña.

Sala Russafa sube el telón

El arranque de temporada de Sala Russafa continúa con la octava edición del ‘Ciclo de Compañías Nacionales’, que empieza el 19 de octubre, se extenderá hasta el 9 de diciembre e incluye seis estrenos en la Comunitat Valenciana y uno absoluto. El centro cultural llega con una selección variada que incluye piezas de compañías de pequeño formato como Moscú (3.442 Km), de La Trapecista Autómata (Madrid), Cuando caiga la nieve, de La Belloch Teatro (Madrid) o de Reglas, usos y costumbres en la sociedad moderna, de Tranvía Teatro (Zaragoza), respectivamente.

En el ciclo también caben formaciones que ya tienen una trayectoria muy solvente, como La Tripulación (Madrid), que presenta el montaje Dos días, interpretado por Eva Marciel y Guillermo Barrientos o Teatro Guirigai (Badajoz), que estrena un montaje de corte clásico, Los últimos paganos. “Intentamos ofrecer una selección de qué se está haciendo en otros puntos de España porque enriquece tanto a los espectadores como a la profesión ese contacto con otras escenas. Por eso escogemos montajes que, pese a su calidad, están fuera de los circuitos oficiales, piezas que sólo así pueden llegar a los valencianos”, explica desde la dirección del centro Juan Carlos Garés.

Las funciones familiares quedan resevadas para los sábados y domingos y comienzan con el estreno de La caverna de fuego, de la compañía valenciana Dínamos Producciones. En noviembre vendrá el estreno en València de Antón Retaco, de Titiriteros de Binéfar (Premio Nacional de Teatro Infantil y Juvenil).

La programación musical también cuenta con un estreno de lujo de la mano del pianista de jazz flamenco Chano Domínguez, que el 21 de noviembre celebrará sus 40 años de carrera con un concierto doble y una Master Class. Y en las actividades paralelas, Sala Russafa acoge esta temporada tres sesiones de El Arte de Conocerte en octubre, noviembre y diciembre.

“Seguimos trabajando para crecer como centro cultural. El teatro sigue llevando el peso de la programación, pero incorporamos otras disciplinas y apostamos por la formación de artistas porque queremos contribuir a la cultura valenciana de la manera más completa posible”, señala Garés, desde la dirección de Sala Russafa. La temporada passada pasaron casi 30.000 personas, sin contar espectadores de programaciones independientes como Valencia Negra, Centre Teatral Escalante o Festival Russafa Escénica, con las que esta temporada seguirá colaborando.