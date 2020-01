El Teatre Arniches acull l’obra ‘Birdie’, una potent reflexió sobre les migracions

El Teatre Arniches d’Alacant acull aquest divendres 24 de gener, a les 20.30 hores, la producció teatral Birdie, de la companyia Agrupación Señor Serrano. Birdie és un espectacle multimèdia amb vídeo en directe, objectes, maquetes, 2.000 animals en miniatura que proposa una nova versió de The Birds de Hitchcock i una reflexió al voltant de les guerres i les migracions.

La responsable de la Unitat Territorial de l’IVC a Alacant, Alicia Garijo, va assenyalar durant la presentació que “aquesta és una producció de contrastos que pretén conscienciar”. “Una bona part de la població mundial pateix guerres, grans sequeres, desforestacions, costes contaminades, explotació laboral, inestabilitat; i d’altra banda, està aquest altre món, el del consumisme i l’individualisme que amb massa assiduïtat tanca els ulls a drames humans com aquest”, va explicar.

Per a Alicia Garijo aquesta obra mostra com “entre un bloc i l’altre, milers d’éssers que, com els ocells migradors, desitgen canviar la seua destinació. Un espectacle on es barreja la crítica, l’humor i els mitjans audiovisuals”.

Birdie és una producció d’Agrupación Señor Serrano, que té més de 10 anys d’experiència en la producció d’espectacles. Han rebut el Lleó de Plata de la Biennal de Venècia 2015, el Premi Ciutat de Barcelona de Teatre 2017 i el Premi FAD Sebastià Gasch d’Arts Parateatrals 2016. La Crítica de Barcelona els va concedir el Premi a Millor Espectacle de Noves Tendències 2014 per A House inAsia i en 2016 per Birdie.

La programació de gener a l’Arniches

Durant el mes de gener, el Teatre Arniches ofereix una varietat de continguts culturals que inclou obres de teatre per a públic familiar, teatre per a adults i actuacions musicals.

A més de Birdie dues obres de teatre completen la programació de l’Arniches al gener. Diumenge que ve, 26 de gener, L’Horta Teatre presenta la seua obra dirigida al públic familiar Horta. I, per a tancar la programació del mes, la companyia d’Alacant ProduCirk, dins del cicle Des d’ací, farà a l’Arniches l’estrena absoluta de Tupper sex el dia 31 de gener.