El festival Etnomusic explora, en versió reduïda, el món de la tradició ibèrica

Els sons i les veus de Mara Aranda, Korrotzi, Mayte Martín, Xavi de Bétera, Coetus i Juan José Robles componen el cartell de la 17a edició del festival de Música Folk i del Món Etnomusic. El Museu Valencià d’Etnologia acull, del 2 al 23 de juliol, aquesta proposta que un any més aproxima els sons tradicionals des d’una perspectiva actual. A diferència d’altres edicions, no han pogut comptar amb veus internacionals, però sí amb la diversitat musical del territori ibèric.

El coordinador artístic, Francisco Valiente, i el coordinador del festival, Francesc Cabañés, han explicat aquest dijous junt amb el diputat de Cultura, Xavier Rius, i el director de continguts d’À Punt Mèdia, César Martí, com serà aquesta edició que estarà condicionada per les mesures de seguretat provocades per la Covid-19.

L’aforament serà reduït, la mascareta obligatòria i s’hauran de respectar les distàncies de seguretat entre les cadires. L’escenari també serà més gran per a garantir que els músics puguen mantindre la distància i els camerinos també estaran condicionats. “Hem superat moments crítics on no sabíem si tindríem festival, però hem intentat que es faça quasi com estava previst”, ha apuntat el coordinador del festival, Francesc Cabañés.

L’any passat van ser més de 2.300 persones en total les que van gaudir d’una trobada musical. En aquesta ocasió seran aproximadament unes 80 o 90 persones per concert, al voltant d’un terç del total de l’edició anterior, on eren 300 les que podien gaudir de cada directe.

Aquesta no serà l’edició més massiva, però tal volta serà la que més s’aproxime a altres públics, ja que alguns concerts seran enregistrats per À Punt Mèdia per la seua difusió pública. El coordinador de continguts d’À Punt ha traslladat la intenció de què aquesta relació es mantinga “any rere any”. “Volem ser altaveu i finestra d’aquest festival i arribar a tots els valencians”, ha dit César Martí. El diputat de Cultura, Xavier Rius, també ha manifestat la voluntat d’ampliar el ventall del festival en pròximes edicions més enllà de València.

Un cartell “excepcional” i ibèric

El festival Etnomusic forma part del cicle d’activitats culturals relacionades amb la cultura tradicional i la diversitat cultural que cada any organitza el museu d’Etnologia. El projecte té com a objectiu presentar la música tradicional valenciana des d’una perspectiva actual, i donar a conéixer propostes musicals de tot el món que vinculen la tradició i la innovació, malgrat que aquesta edició està focalitzada només en la península ibèrica.

El coordinador artístic, Francisco Valiente, el diputat de Cultura, Xabier Rius, el director de continguts d’À Punt Mèdia, César Martí i el coordinador del festival, Francesc Cabañés, aquest dijous.

Una de les grans representants d’aquesta fusió és la compositora i cantant valenciana Mara Aranda, que aquest 2020 celebra 30 anys sobre els escenaris. Tal com ha explicat el coordinador artístic, es tracta d’una de les veus “més importants de tot el Mediterrani”, no només com a cantant, sinó també per les seues investigacions. Serà l’encarregada d’obrir el festival el 2 de juliol amb el seu últim treball Trobairitz, on rescata de l’oblit el paper de les trobadores i poetesses medievals en la tradició oral.

El dimarts 2 de juliol, a les 20.15 hores, el grup basc Korrontzi agafarà el micro servint-se d’estils musicals moderns, i també de l’ajuda d’instruments com la mandolina, el baix elèctric, el contrabaix o les percussions. Les seues sonoritats “són úniques” i arriben a València després d’haver portat el seu idioma, la dansa i la música “des de les places a arreu del món”.

El dimecres 8 de juliol, a les 20.15 hores, la cantaora catalana Mayte Martín presenta Memento, un espectacle “emocionant” on únicament es serveix de guitarra i veu. “En cada concert arriba a límits de l’emoció difícilment descriptibles”, assegura el coordinador artístic.

El valencià Xavi de Bétera pujarà a l’escenari el dijous 16 de juliol, a les 12.45 hores. En els últims anys s’ha convertit “en la punta de llança d’una nova i lluminosa generació de cantaors” que han renovat la música tradicional valenciana amb vincles amb altres territoris. De vesprada, a les 20.15 hores, serà el torn de Coetus, un “agosarat” projecte d’orquestra de percussió ibèrica amb 19 músics damunt de l’escenari. La seua proposta treballa els sons clàssics amb instruments com els panderos, les canyes, els tambors o els tabals, per tal de crear un llenguatge propi.

Per últim, la música d’arrel de Múrcia estarà representada “pel mestre” Juan José Robles, “un virtuós de les cordes”. El músic és un dels màxims referents de música folk de corda del sud-est peninsular.

L’organització ha lamentat la falta de representació de músiques de tradició portuguesa, però han avançat que pròximament comptaran amb la veu de Sara Correia. Les entrades per al festival (màxim dos per persona) es podran adquirir gratuïtament a partir del dimarts previ a cada concert.