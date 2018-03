La Nau de la València exterior (la modernització de la ciutat exterior)

El gran creixement econòmic, demogràfic i urbanístic de “nuestros queridos promotores” a la dècada dels seixanta i dels setanta va deixar pas a una democràcia, que portava baix del braç un projecte, modern i humanista, sobretot per a la València exterior, impulsat per les forces universitàries, polítiques i veïnals, que durant, al menys 15 anys, varen treballar fins a arribar a transformar per a sempre la vida exterior dels valencians i valencianes urbanites.

Al dir ciutat exterior fem referència a la ciutat del carrer, dels jardins, de la natura i de la indústria, es a dir, tota ciutat que queda fora de les cases de la gent. La ciutat interior és aquella ciutat d’espais domèstics, privats, inclús de llocs de treball, però amb un caràcter privat. Per a simplificar, ciutat de fora i de dins de casa. Ciutat interior i ciutat exterior. Continuem.

Diguem ràpidament que la dreta va continuar el seu projecte especulador i quan va tornar als 90a va continuar amb el nou projecte, però pervertint el seu sentit, sense l’arrel modernista i humanista, el projecte només varen ser guíes per a construir avingudes (com Corts Valencianes o Avinguda de França), però sense res més, com tots sabem, contenidors sense contingut.

Quin és el moment actual de la ciutat exterior?

Pareix ser que finalitzar el projecte modernitzador i humanista que va començar amb els vents provinents dels anys setanta.

Per exemple, que el jardí del Túria arribe al mar (compensar de pas l’ofensiva del Port a Natzaret), tindre un projecte per al marítim un poc més digne, recuperar contingut per als grans contenidors culturals buits i anar fent el parc central, poquet a poquet… No estem amb un índex de participació als partits i creació d’associacions veïnals com les de fa 40 anys i per tant, aquest projecte, va lent, pactant amb totes les forces conservadores i sense grans aldarulls, a Juny una part del Parc Central i més endavant un trós de Natzaret, uns noms de carrers a la Marina, recuperar alqueríes, la gestió dels carrers del día a día… Poquet a poquet, un projecte amb les forces d’una política amb mal d’esquena, ulleres de llegir, colesterol controlat… Igual no s’arriba massa lluny en aquesta segona etapa (per el bloqueig conservador, sobretot a Madrid), però benvinguda siga cada pedra que faça paret.

Aquest projecte per a la València exterior, sembla que l’esquerra “generacionalment del 15M”, el fem nostre, per solidaritat, per admiració, per proximitat… però no és el nostre genuïnament. No ens mobilitza, no ens excita com a projecte polític central.

Val a dir, que si hem de triar un, entre el que ha estat el model del PP, de barris sense identitat, Avingudes sense fí i planols sense notes al marge… fem nostre clarísimament el projecte humanista. Evidentment simpatitzem i estimem una València exterior amb un jardí del túria, un passeig marítim i un Saler verd. Recordeu que som els vostres fills i filles. Hem escoltat Al Tall amb el biberó.

Però, per la lectura del moment actual, a nosaltres ens motiva molt més treballar el que podem dir “la ciutat interior”, es a dir, la de dins de l’espai domèstic. Pot ser pel fet digital i els canvis culturals i econòmics que ha suposat aquesta revolució. Vegem una urgència en aquesta ciutat interior. Una València amb unes desigualtats creixents i invisibles, que no fan mala olor i que només s’intueixen per les seus crits més desesperats.

La nova desigualtat es nota en la forma d’alimentació, a les noves formes de violència domèstica, a la forma de consumir, el tipus de consum energètic, les malalties derivades de l’ansietat, les noves identitats, les formes d’entreteniment cultural privat, amb les formes de relació de parella, amb la criança, amb fonts d’informació i les adiccions digitals…

Tenim molta informació de la ciutat exterior. Tenim les dades de l’Ajuntament de València, fins i tot dels díes nuvolats a la ciutat, de cada carrer i de cada arbre, hi han estudis d’Aumsa i de mil instàncies… Però tenim poquíssima informació de com és la València interior, la València domèstica.

És molt difícil coordinar una resposta contra aquesta desigualtat interior i només fem que “postureo”, a tots els nivells. Per exemple, fer Festivals, obrir centres amb dos aules, fer València ciutat sostenible, de l’alimentació, ciutat refugi… Però s’ho està emportant el vent i no revertim realment la desigualtat de la vida dels valencians i valencianes.

Sabem que el primer pas per a transformar i modernitzar és estudiar molt. Ara estan començant a apareixer alguns estudis menors, sobretot vinculats a l’estat de la vivenda i l’economia. Per exemple “ Diagnóstico Social de la Ciudad de Val ència” (Lorente 2017). “ Las facetas del bienestar” (Ivie 2016), “ L’informe municipal sobre la situación sociolaboral de les dones de l a ciutat” (Valencia Activa 2017), “ L’estudi sobre obesitat a la ciutat” (Queralt, Molina, 2017)… Per a fer una transformació real calen moltes dades i l’agregació de totes aquestes dades. Un estudi seriós. No està bé que cada Regidoria faça un estudi, encarregant enquestes per la seua banda, sense coordinació amb les demés i quasi per a cumplir l’expedient.

Fa falta un projecte unificador per a la València interior, fa falta una Nau forta, transformadora per a una ciutat que intuïm malalta i desigual, un projecte transformador i modernitzador que done qualitat de vida a les persones a dins de les seues cases.

Hi ha, per tant, la València exterior, transformada realment i que s’acaba lentament i sense grans demostracions de força… i, per altra banda, la transformació de la València interior, que de moment, no passa del “postureo”, es a dir, no ha transformat res, només compta amb iniciatives personalistes de bona voluntat, el que podríem dir una modernització de “cantó”.

La desigualtat de la ciutat interior és molt més complexa i desafiant. Estem molt perduts i de moment no transformem. Al menys pordríem coordinar els estudis, fer un gran estudi col·lectiu de com està la situació global, i així no enfonsarem el vaixell i tindrem una Nau de veritat on anem tots i totes cap a un futur millor.