Carta abierta a Ximo Puig y José María Ángel (a propósito del decreto que regula los 'bous al carrer')

En relación con la Propuesta de Decreto por el que se aprueba el reglamento que regula las clases prácticas de las escuelas taurinas y los espectáculos con reses de, como máximo, dos años de edad en la Comunitat Valenciana, las asociaciones firmantes de la presente carta abierta desean trasladarles las siguientes consideraciones:

No es este el momento ni el lugar para describir la postura que las ONG de protección animal mantenemos frente a los espectáculos taurinos ni para detallar los argumentos de los que nos servimos para defender esa postura. Ambos son de sobra conocidos. Hemos sido testigos del aumento progresivo en la celebración de festejos taurinos populares en la Comunidad Valenciana, hasta alcanzar el máximo histórico el pasado año 2017, y también hemos verificado el aumento de heridos y muertos, humanos y reses.

No deseamos entrar en un debate sobre la necesidad, idoneidad o sentido cultural de estos espectáculos. Su celebración responde a múltiples factores económicos, sociales, educativos y culturales. En paralelo existen también principios culturales, identitarios, educativos y de sensibilidad social que inducen a un rechazo de los mismos. Ambas percepciones de una misma realidad deben ser tenidas en cuenta e integradas en cualquier norma legal que pretenda ser justa con todos y, por supuesto, valoradas por aquellos que la proponen y aprueban.

La consideración de los espectáculos taurinos populares en la Comunitat Valenciana está muy lejos de haber alcanzado un acuerdo social en cuanto a su necesidad o justificación. Es una cuestión polémica que además se experimenta de una forma muy íntima, en ocasiones apasionada. Tanto una postura como su contraria se encuentran muy enraizadas en la vivencia personal de muchos ciudadanos, lo que dificulta un acercamiento sereno e imparcial a la hora de afrontar con objetividad, y dignidad, un aspecto de nuestra vida social tan controvertido.

Nos preocupa que el Proyecto de Decreto de la Dirección General de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias no solo no busque una limitación del aumento de festejos experimentado en los últimos años, sino que además proponga ampliarlos a otros espectáculos foráneos de esas tierras. Sin embargo, lo que más nos preocupa son las prisas y la urgencia aplicadas en la tramitación y gestión de su aprobación.

Siendo este tema, como lo es, polémico y controvertido, lo más recomendable es la prudencia, la calma y el manejo de tiempos amplios, sin fechas límite ni impaciencias que lleven a la toma de malas decisiones. Seamos positivos, el consenso debe ser posible y es labor de los servidores del bien común, incluida la política (sobre todo la política), no correr en temas que requieren entendimientos y comprensión mutuas, mecanismos de consulta e intercambio de información, foros de debate sereno y pausado y, sobre todo, tiempo.

No podemos plantearles una solución ni hoy ni ahora, ni desde luego antes del fin de la presente legislatura pero sí les solicitamos que, de momento, dejemos las cosas como están y no nos enredemos en una peligrosa dinámica de experimentos apremiantes, como este Proyecto de Decreto, porque en este tipo de asuntos siempre son explosivos. La precipitación nunca es buena consejera para la búsqueda de consensos ya que genera conflictos nuevos, donde no los había, que se añaden a los viejos y dificulta aún más la salida pactada.

Un Decreto que regule los espectáculos taurinos populares es seguramente recomendable, pero dado que no existe un mínimo acuerdo social en este aspecto, es perfectamente aplazable. Esperemos, por tanto, a la celebración de las elecciones del próximo mes de mayo y, entonces, con un horizonte temporal lo suficientemente largo pongámonos desde el primer día a buscar ese punto común en el que todos nos podamos encontrar. Con sosiego y tranquilidad, con paciencia y tiempo.

*Alberto Díez Michelena (Director, ANDA), Aída Gascón Bosch (Directora, Anima Naturalis) y Carla Cornella Mirambell (Presidenta, FAADA)