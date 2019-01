La Comisión per un Finançament Just insiste en que se inicie la negociación del cambio de modelo

Ante el proyecto de presupuestos del Estado presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez, la Comisión per un Finançament Just valora el esfuerzo en el aumento de las inversiones en nuestro territorio, hasta el 9,8%, lo que supone un 61% más respecto a las cuentas del año anterior. No obstante, constata que sigue habiendo un desequilibrio territorial que debería tratar de regularse.

En esa línea desde la Comisión se insta a todos los partidos del arco parlamentario español a que actúen con responsabilidad para hacer viable este proyecto de presupuestos y advierte que se mantendrá vigilante sobre su nivel de ejecución. Además, la Comisión considera que la financiación autonómica no puede depender de la buena voluntad de un Gobierno, por este motivo es necesario emprender la negociación del cambio de modelo en esta legislatura, máxime cuando ya nadie cuestiona los distintos informes de expertos que confirman que el vigente modelo de financiación de las autonomías es desequilibrado y especialmente injusto con nuestro territorio.

En consecuencia, la Comisión se plantea continuar con acciones que mantengan viva la reivindicación. En ese sentido, y dado el contexto de precampaña autonómica, se ha valorado que es el momento de dar un mayor protagonismo a las entidades sociales, por delante de partidos políticos, por lo que se convocará una reunión de la Xarxa d’Entitats per un Finançament Just con una primera propuesta de campaña en redes sociales, un encuentro de la misma con los partidos políticos y una petición de reunión con Delegación de Gobierno para hacer ver nuestros argumentos.

Además, y en la línea de lo ya iniciado, CCOO-PV, UGT-PV y la CEV continuarán tejiendo alianzas con otros territorios para trasladar al gobierno central la necesidad de acometer la necesaria reforma del modelo. Por último, se insistirá en la solicitud conjunta de reunión con la Ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero.