Jorge Rodríguez prepara una candidatura independiente para renovar la alcaldía d'Ontinyent tras el veto del PSOE

"Desgraciadamente, el PSOE de Madrid no nos deja otra opción que buscar otras fórmulas para seguir defendiendo los intereses de Ontinyent y de su gente, como hemos hecho todos estos años". Esta ha sido la reacción de Jorge Rodríguez después de saber que la dirección de Ferraz vetaba su candidatura al frente del PSPV en la capital de la Vall d'Albaida, dando a entender claramente que preparará una candidatura independiente para renovar la vara de mando para una tercera legislatura.

En un mensaje escrito a través de sus perfiles en redes sociales el todavía alcalde de Ontinyent se mostraba crítico con la decisión de la dirección del PSOE, que prohibía su candidatura por estar suspendido de militancia a consecuencia de su investigación en el caso Alqueria por un posible delito de prevaricación. Así Rodríguez manifestaba que "a estas alturas tengo unas sensaciones ambivalentes, de rabia y de ilusión; de dolor y de esperanza; de decepción y de apoyo...", añadiendo que "más allá de cuestiones políticas, hay que hacer una reflexión alrededor de si vale la pena formar parte de organizaciones que no ponen por delante las personas, que chafan su derecho a la presunción de inocencia sin ningún escrúpulo y que no respetan ni sus propias normativas".

Jorge Rodríguez concluía su mensaje con una velada intención de presentar una candidatura independiente, finalizando dando las gracias por los apoyos recibidos y arengando con un "¡Seguimos adelante!".

Desde los círculos cercanos a Jorge Rodríguez también se ha querido advertir que el de Ontinyent, cuando él ha sido el candidato, siempre ha mejorado los resultados obtenidos por los socialistas en otros comicios. Así recuerdan que en 2011 obtuvo 6.126 votos en las municipales, unos 500 votos más que las obtenidas por el PSPV el mismo día en las autonómicas, y también unos 500 más que el PSOE en las generales de meses después. Pero especialmente señalan los datos de 2015, cuando avasalló con 12.079 votos (el 62% del total), consiguiendo 14 de 21 concejales, mientras que el mismo día Ximo Puig se quedaba en las autonómicas con 4.966, siendo superado incluso por los votos a Compromís; y en las elecciones generales los votos al PSOE rondaron los 4.400 sufragios en los comicios de 2015 y 2016, superados en ambos casos por Compromís-Podem y PP.

Críticas del PSPV local

Tras el capítulo del veto la Ejecutiva Local del PSPV-PSOE y el Grupo Municipal Socialista al Ayuntamiento de Ontinyent, se reunieron de urgencia y emitieron un comunicado en el que manifestaron " nuestro rechazo y nuestra decepción con los órganos de dirección del PSOE".



Así califican la medida de "injusta y arbitraria, que no respeta el derecho a la presunción de inocencia e incumple la letra y el espíritu de los estatutos del partido". Entienden también que "la decisión vulnera el código ético del PSOE, en el cual se establece que no se apartará a ningún cargo público hasta la apertura de juicio oral. Nos preguntamos si se actuará con la misma vara de medir que con Jorge Rodríguez con el resto de alcaldes, alcaldesas y cargos públicos sobre los cuales pesa una imputación judicial", como sería por ejemplo el caso del alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, investigado pero no suspendido de militancia. "En caso contrario, consideraríamos que el PSOE actúa de manera deliberada contra Jorge Rodríguez miedo intereses que desconozcamos".



Subrayan también el apoyo de la agrupación a su líder destacando que "el 100% de la militancia había firmado durante este fin de semana un documento de apoyo a la candidatura de Jorge Rodríguez como cabeza de lista del PSOE en Ontinyent, que iba a presentarse junto con la aceptación de nuestro alcalde como candidato, cosa que desgraciadamente ha impedido esta medida desproporcionada de la 'Ejecutiva Federal del PSOE".

El comunicado concluye afirmando que "l a Ejecutiva Local y el Grupo Municipal vamos a abrir ahora un periodo de reflexión con la agrupación, ante los hechos ocurridos".