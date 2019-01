Nuevo ataque a la estatua del poeta Estellés en Burjassot, objetivo habitual de la ultraderecha

La estatua que tiene el poeta Vicent Andrés Estellés en su localidad natal, Burjassot, ha vuelto a ser objetivo de un ataque vandálico. La figura del poeta que realizó su obra íntegramente en valenciano ha sido un objetivo habitual de la ultraderecha, la última esta pasada noche de miércoles.

Desde el año 2007 cuando fue inaugurada la estatua de bronce esta ha sido arrancada del banco en la que está sentado en dos ocasiones, también ha sido bañada de azul (el color tradicional de los ataques de la ultraderecha regionalista 'blavera'), también se han roto las gafas que lleva la efigie y hace unos días se robaron los libros que el poeta tiene en su mano encima del banco. Pero también ha habido ataques a la figura cultural de Estellés en Burjassot en otros enclaves como el panel cerámico que contiene un fragmento de su obra 'El mural del País Valencià' que el año pasado sufrió pintadas de simbología nazi.

Ante este nuevo ataque desde Compromís se ha reclamado la instalación de una cámara de seguridad que vigile la estatua por sus reiterados ataques ultras.

‼️Intolerància i odi a #Burjassot. Davant dels constants atacs que pateix l’estàtua de Vicent Andrés Estellés exigim la instal.lació d’una càmera de vigilància i farem tot el possible per trobar els responsables. No podem tolerar més atacs al nostre patrimoni! pic.twitter.com/9zY04E7geP