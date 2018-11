Declarada l'Emergència a la Ribera Alta per inundacions després de pluges de 481 l/m2 en 24 hores

La Generalitat ha declarat la situació d'Emergència per inundacions a la comarca de la Ribera Alta després d'unes pluges torrencials que han acumulat fins a 481 litres per metre quadrat a Alzira i que han obligat a tallar carreteres, suspendre classes, i han provocat el desbordament de rius com el Vaca a Tavernes de la Valldigna, segons ha informat el Centre de Coordinació d'Emergències.

El Centre de Coordinació d'Emergències ha registrat 80 incidències durant la passada nit, la majoria d'elles per carreteres i carrers inundats, vehicles bloquejats, i desbordaments de barrancs i llits en les localitats d'Alzira, Algemesí, Benifairó, Simat, Tavernes de la Valldigna i Alginet.

Imatges que ens arriben del barranc del Real de #Gandia, en la zona on s'estan concentrant les #pluges ara mateix. pic.twitter.com/BP46bRawDM — El matí À Punt (@elmatiapunt) 15 de noviembre de 2018

Les pluges estan afectant principalment la Ribera Alta, però encara també a la Safor i la Ribera Baixa, per això s'han suspés les classes i les activitats esportives per a aquest divendres en els municipis d'Albalat de la Ribera, Algemesí, Alginet, Almussafes, Alzira, Benicull, Benifaió, Benifairó de la Valldigna, Carcaixent, Carlet, Guadassuar, l'Alcúdia, Real de Gandia i Tavernes de la Valldigna.

El municipi més afectats per aquest temporal és Alzira, ja que el desbordament del barranc de la Murta ha obligat a tallar la carretera CV-505 cap a Albalat, en el tram comprés entre Alzira i Algemesí i la carretera vella de Vilella. Se circula amb dificultat entre Alzira i Carcaixent, dues dels municipis de major població de la comarca.

Segons han informat fonts de l'Agència Estatal de Meteorologia, des de les zero hores fins a les set del matí de hui s'han acumulat 176 litres per metre quadrat en la zona d'Alzira, encara que la major intensitat s'ha registrat entre les 2 i les 3.30 hores amb 102 litres per metre quadrat. En aquest mateix període s'han acumulat 128 litres a Algemesí i 110 litres a Benifairó de la Valldigna

Desde el inicio del temporal, la estación de Barx ha acumulado 486.5 l/m2. Barx se ha visto afectada por el episodio de antes de ayer por la tarde-noche que se centró en la zona de montaña de la Safor, y por el de esta madrugada, que ha afectado al prelitoral central de Valencia — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 16 de noviembre de 2018

Si prenem la referència de les últimes 24 hores, a més dels 481 litres d'Alzira, s'han replegat 252 en Benifairo de la Valldigna; 221 a Tavernes de la Valldigna; 187 a Algemesí i 157 a Xeraco, totes elles poblacions del sud de la província de València, a les comarques de la Ribera i la Safor.

Entre les set i les huit hores continuava plovent a la comarca de la Ribera Alta, amb tempesta en la zona de Catadau, Carlet, Alginet, Algemesí i Alzira, per la qual cosa la Generalitat Valenciana ha establit la situació Emergència per pluges intenses i inundacions a la comarca de la Ribera Alta, al mateix temps que es mantenen els nivells de pre-emergències en la resta de les comarques.

Per inundació de la calçada han quedat tallades també les carreteres CV-50 de Tavernes de la Valldigna a Alzira i La Barraca a l'altura del Portixol.

A la ciutat de València també ha quedat interrompuda la circulació en el tram nord de la línia 4 del tramvia de Metrovalencia, entre les estacions d'Empalme a Más del Rosari, Lloma Llarga, Terramelar i Fira València.

Segons dades de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, en les últimes 4 hores s'han acumulat precipitacions de 75 litres per metre quadrat a Algemesí, 50 litres a el Real de Montroi, 33 litres a Bugarra i 22 litres a Pinet i Xiva, a la província de València, mentre que a Alacant la mediació més destacada ha sigut els 19 litres de la Vall de Gallinera, en el nord de la província.