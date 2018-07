La Diputació de Gaspar arranca sense la presència de Puig, mentre Compromís, EUPV i Podem n’urgeixen el desmuntatge

La política és un teatre i les institucions solen convertir-se en l’escenari en què els polítics escenifiquen una estratègia, un sentir social o un impuls ciutadà. En la societat de la imatge i del tuit, els gestos, més que els discursos, han esdevingut la guia que cal seguir i consultar per a saber cap a on van les idees. L’alcalde de Faura i diputat d’Hisenda, Toni Gaspar, serà nomenat aquest dimarts president de la Diputació de València després del terratrémol Alqueria que va provocar la dimissió de Jorge Rodríguez.

A l’acte de nomenament de la segona institució més important en milions per a gestionar i en presència mediàtica que governen els socialistes no acudirà el president de la Generalitat i secretari general del PSPV, Ximo Puig. És més, després de ser ungit com a president de la Diputació de València, serà Gaspar qui anirà al Palau a “un besamà” amb Puig. En dues imatges, la diputació genuflexa davant la Generalitat que de la mà dels socialistes i ja amb la pressió dels seus socis de Govern després del “desastre” de l’operació Alqueria acceleren el procés de desmantellament de la institució provincial huitcentista.

Puig ha donat el seu màxim suport a Gaspar, malgrat haver clivellat amb el seu nomenament més, si és possible, la seua relació amb “els abalistes” en la direcció provincial, però s’ha cansat de la Diputació. Al Palau es volen desmarcar dels èxits de l’ens provincial, amb tres anys amb més llums que ombres, però dinamitats per l’escàndol en Divalterra. Aquesta situació ha motivat que en els deu mesos de legislatura que queden les paraules que sonen en la Generalitat siguen “desmantellament” i “buidatge de competències”.

En la mateixa línia aniran els socis de Govern del PSPV en la Diputació, Compromís i EUPV amb el suport incondicional de València en Comú. La coalició que lidera la vicepresidenta de la diputació Maria Josep Amigó exigeix a Gaspar un full de ruta per a iniciar “les transferències de competències de la Diputació a altres administracions”.

També reclamen un pla per a liquidar el sector públic provincial començant per Divalterra i acabant amb Egevasa i Girsa. En aquest cas, els quatre partits del govern en la diputació voldran fer aquesta “voladura controlada”, com va dir al seu moment Rodríguez, garantint l’ocupació i transferint de manera escalonada les competències.

Compromís també demanarà la finalització de la tramitació de les col·laboracions acordades amb la Generalitat en matèria d’escoles (manteniment d’escoles i millora d’escoles, conservatoris i escoles d’adults), d’instal·lacions esportives (pla de trinquets 2018) i de centres socials (pla 2018), a més de concreció de la cessió d’ús a la Generalitat d’una part de les instal·lacions del psiquiàtric de Bétera.

Torró portarà Hisenda i Gaspar es queda amb els bous

De la seua banda, en el ple d’aquest dimarts prendrà possessió com a diputada provincial Rebeca Torró, la mà dreta de Jorge Rodríguez, que també ha assumit les competències d’Alcaldia a Ontinyent. Torró serà qui assumisca la cartera de Toni Gaspar en Hisenda. El president de la Diputació es quedarà amb els assumptes taurins.

No està previst que Gaspar nomene un cap de gabinet, però s’emportarà a Presidència com a assessor Javi Ferrer, el seu assessor de màxima confiança durant els seus tres anys com a diputat d’Hisenda i Assumptes Taurins.

Comença una nova era de deu mesos en la Diputació pilotada per Gaspar. Mentrestant, les Corts aprovaran aquest dimecres la Llei de mancomunitats, la norma llavor per a fer desaparéixer les diputacions.