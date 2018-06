Condemnats a 12, 10 i 9 anys de presó els cervells del saqueig de 23,6 milions de la depuradora de València

El cas de corrupció més important de la Comunitat Valenciana quant a volum de diners públics malversats i persones processades -25- ja té sentència. L'Audiència de València ha conclòs que una trama d'empresaris, polítics i funcionaris van organitzar una xarxa per a repartir-se els sobrecostos aplicats al tractament de llots i a les obres de reforma i manteniment de la depuradora de Pinedo (València), la segona més gran d'Espanya en volum de tractament de llots, entre els anys 2004 i 2010.

Pel forat de 23,6 milions d'euros en l'empresa pública Emarsa que va acabar en repartiment de mossegades, regals de luxe i despeses de luxe, l'Audiència de València ha condemnat a 10 anys de presó Enrique Crespo, exvicepresident de la Diputació de València i expresident de Emarsa; a 12 i sis mesos l'exgerente d'Emarsa Esteban Cuesta; i a 9 el que fóra gerent de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (Epsar), José Juan Morenilla, la societat depenent de la Generalitat que injectava els diners públics per a finançar les despeses, fins a 100 milions d'euros en els sis anys investigats. Se'ls atribueixen els delictes de prevaricació, malversació i falsedat en document públic, uns càrrecs als quals en el cas de Costa se li suma el de suborn.

A l'exregidor popular en l'Ajuntament de València i extreballador d'Emarsa Juan Carlos Gimeno, el tribunal l'ha condemnat a quatre anys i sis mesos de reclusió.

Esteban Cuesta ha rebut la major pena malgrat la seua confessió pública davant el jutjat d'instrucció mentre que Ignacio Bernácer, el número dos de Morenila, ha vist reduïda la seua pena a tres anys i mig en reconèixer els fets i assenyalar a Crespo i Morenilla com a cervells. L'empresari a la presó Jorge Ignacio Roca també ha sigut condemnat a sis anys i un dia de presó així com José Luis Sena i Vicente Ros. Aquests tres empresaris, segons l'Audiència de València, van ser els instruments utilitzats per a saquejar la planta a través dels sobrecostos aplicats al tractament de llots.

En relació amb la trama de sobrecostos en les obres de reforma i en les despeses de luxe en viatges i regals de luxe, l'exdirector financer d'Emarsa Enrique Arnal ha sigut condemnat a presó mentre que l'informàtic de la depuradora i empresari Sebastián García Martínez 'Chanín" ha sigut condemnat a set anys i sis mesos de presó.

Conformitats

Abans del judici van reconèixer els fets a canvi de retornar els diners i de no entrar a la presó, l'extinent d'alcalde de Montcada Luis Botella de les Heras i els càrrecs del PP de Rita Barberá i tresorers d'Emarsa Santos Peral i Ignacio Martínez Maiques. En total, dotze acusats han vist reduïdes les seues penes en reconèixer els delictes.