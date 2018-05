L’alcalde d’Oriola va cobrar en la nòmina complements que no li pertocaven per la faena a què no va acudir en 6 anys

L’alcalde d’Oriola, Emilio Bascuñana, va cobrar en les nòmines com a personal de la Direcció Territorial de Sanitat a Alacant complements que no li corresponien entre novembre del 2007 i, almenys, març de 2013, per la faena a què no va acudir en sis anys, segons la documentació en poder d’eldiario.es. En concret, Bascuñana va percebre en el sou un plus per “atenció continuada A”, remuneració coneguda vulgarment com a “guàrdies”.

Emilio Bascuñana ha tornat a reconéixer dimecres que no va acudir al seu lloc de treball en la DT d’Alacant a què estava adscrit funcionalment, però que va fer “tasques de suport i assessorament” per a la Conselleria de Sanitat durant aquest temps. Una mena de teletreball després d’haver tingut un infart el 2007 que li va requerir “rebaixar l’estrés”. A més, ha afegit, hauria passat des del 2010 “consulta rotatòria, cobrint consultes de companys que eixien de guàrdia o de permís”, unes tasques que, si les haguera fetes, haurien estat irregulars perquè les faenes en la Direcció Territorial no són d’assistència sinó burocràtiques.

Crida l’atenció que les consultes mèdiques les passara a partir del 2010, perquè en les nòmines dels anys anteriors ja cobrava el complement d’“atenció continuada que” no li correspondria. Ni les dates quadren ni les comeses que hauria d’haver tingut encomanades s’ajusten a la declaració que Bascuñana va fer dimecres públicament per defensar que no hauria cobrat sense anar a treballar.

Nómina de Bascuñana amb el complement d'atenció continuada A.

Nòmina de Bascuñana amb el complement d’“atenció continuada que” no hauria d’haver percebut per la seua adscripció funcional.

A més, que Bascuñana haguera passat consulta en ambulatoris tenint una adscripció funcional en la Direcció Territorial seria del tot irregular. Segons la normativa de la Conselleria de Sanitat, l’adscripció funcional vincula el treballador a l’activitat del centre de destinació. És a dir, en la DT no s’atén pacients, motiu pel qual seria irregular que l’alcalde d’Oriola passara consultes. I el que és més important, hauria estat impossible que es preveiera el pagament de les guàrdies en les seues nòmines. Fet que sí que va passar.

En defensa seua, Bascuñana ha dit que haver deixat de ser metge de capçalera per anar-se’n a la DT va provocar una reducció dels seus ingressos. Encara així, l’actual polític del PP cobrava 55.116,26 euros anuals bruts, 2.830 euros nets per mes sense xafar l’oficina.

La situació de Bascuñana es complica per moments, després que el seu soci de govern Ciutadans considere les seues explicacions “insuficients” i li haja demanat que s’aparte i que la Conselleria de Sanitat haja obert una investigació sobre la seua etapa laboral.