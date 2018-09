L'empresa de patinets elèctrics de lloguer desafia l'Ajuntament de València i torna a traure'ls al carrer

L'empresa nord-americana de lloguer de patinets elèctrics Lime ha desafiat l'Ajuntament de València aquest dissabte en tornar a traure als carrers els seus vehicles.

La Policia Local en va decomissar 50 dimecres passat després de donar precisament un termini de 24 hores a l'empresa per a retirar-los voluntàriament i va imposar una sanció de 19.000 euros a la companyia per usar l'espai públic per a desenvolupar una activitat econòmica sense permís municipal, aspecte arreplegat en a l'article 12 de l'ordenança de via pública.

Després de l'actuació policial, l'empresa va decidir suspendre el servei i va fer públic un comunicat en el qual demanava diàleg a l'Ajuntament i oferia col·laboració per a desenvolupar la seua activitat conforme a les ordenances.

No obstant això, després de dos dies sense servei, aquest dissabte ha tornat a traure els vehicles al carrer.

La Policia Local ha informat que si l'empresa persisteix en la seua actitud els agents tornaran a decomissar els patinets aquest mateix dissabte.

Cada ocupació de l'espai públic per patinets suposa una sanció de 750 euros més uns altres 122 euros per cada acta alçada per al trasllat al dipòsit municipal.