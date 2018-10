Pedro Sánchez creu necessari "abordar la justa reivindicació d'un millor finançament autonòmic"

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha tancat el torn d'intervencions de l'acte institucional amb motiu de la festivitat del 9 d'Octubre.

Sánchez s'ha convertit així en el primer cap de l'Executiu central que ha participat en el dia dels valencians.

En la seua intervenció, Sánchez ha afirmat que és necessari "abordar la justa reivindicació d'un millor finançament autonòmic".

A més, ha destacat "la vocació europeista valenciana" i ha posat a la Comunitat Valenciana com a exemple de "la millor Espanya, la que es construeix des del diàleg i des de la suma de voluntats, en la que preval la convivència sobre el greuge territorial".

Sobre el dispositiu de l'Aquarius, que ha rebut l'alta distinció de la Generalitat, ha comentat que va ser "un desplegament humanitari exemplar" i que "va llançar un missatge per la dignitat i una crida d'abast global contra un desafiament que hem d'abordar des de la perspectiva europea".

Sánchez també ha mostrat el seu compromís amb el Corredor del Mediterrani: "serà imprescindible en el futur del país. El govern d'Espanya i la Generalitat treballen conjuntament per al desenvolupament d'un eix estratègic".

El president del Govern ha aprofitat que una altra alta distinció de la Generalitat ha sigut per a l'exministra Carmen Alborch, per a reivindicar el feminisme com una aportació fonamental.