La Unió de Periodistes premia els mitjans als quals se'ls va incautar documentació a Balears i l'assassinat Jamal Khashoggi

L'Assemblea General de socis de la Unió de Periodistes Valencians ha decidit aquest dissabte, per unanimitat, atorgar dos Premis Llibertat d'Expressió en 2019, un d’àmbit estatal i altre de repercussió internacional.

L’assemblea ha decidit atorgar un Premi Llibertat d’Expressió als periodistes de la redacció del Diario de Mallorca i les delegacions balears de les agències de notícies Europa Press i EFE a qui la policia, amb la connivència de la justícia, va requisar els mòbils personals, la documentació i els ordinadors amb informació sobre el cas Cursach. Aquest fet va suposar una vulneració del dret al secret professional i per extensió a la llibertat d’expressió. Aquest premi ha de servir per a visibilitzar aquest flagrant atac a la professió i per recordar que el secret professional és un dret dels i les periodistes que ens empara davant els requeriments de tercers i que empara també a la font que ens subministra la informació.



Amb un vessant més internacional, l’assemblea ha decidit atorgar un segon Premi Llibertat d’Expressió a Jamal Khashoggi, periodista saudí assassinat a l’ambaixada del seu país a Istanbul. Aquest periodista, crític amb el règim del príncep Bin Salman, va haver d’autoexiliar-se als Estats Units des d’on escrivia una columna mensual en el Washington Post. Aquest guardó ha de reconéixer la tasca d’aquells periodistes que no poden informar lliurement als seus països, que són perseguits, empresonats i fins i tot assassinats per les autoritats a les quals critiquen en els seus articles.

Els guardons es lliuraran el dia 3 de maig del 2019, coincidint amb el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa.

Solidaritat amb l'1% del pressupost

D’altra banda l’assemblea ha votat el projecte periodístic solidari al qual se li destinarà l’1% del pressupost de la Unió de Periodistes. El projecte guanyador, que rebrà els 1.500 euros del pressupost de la Unió, ha estat ‘Impresas’, la primera revista editada per dones del Centre Penitenciari de Picassent.