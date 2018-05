El desnonament d'una família amb tres filles a Elx per un deute de 18.000 euros acaba amb fortes càrregues policials

No ha pogut ser. Al quart intent, la comitiva judicial ha aconseguit desnonar Rabia, Said i les seues tres filles de 11, 8 i 3 anys, fins a aquest dimarts veïns del barri obrer de Carrús, a Elx. Membres de la Plataforma per la Hipoteca (PAH) d'Elx i Crevillent s'havien atrinxerat en el portal de l'edifici, però l'ús de la força per part del grup d'antidisturbis de la policia nacional ha provocat moments de tensió i ha deixat almenys un ferit que ha hagut de ser traslladat a l'hospital en ambulància, així com diversos contusionats.

Segons ha explicat la portaveu de la PAH, Gloria Marín, darrere d'aquest nou desnonament es troba Volta Direct Holding SRL, un fons voltor amb seu a Luxemburg, gestionat per Finsolutia. Al final no han prosperat els últims intents de negociació i aquesta família ja ha abandonat l'habitatge amb un deute de tan sols 18.000 euros. Membres de la PAH que coneixen a aquests veïns creuen que no podran fer-li front i "pot portar-los a l'exclusió social fins i tot encara que Said continue treballant". "És una pedra al coll que quan el fons vulga els pot ofegar perquè amb els seus ingressos no poden menjar, pagar lloguer (i llum, i sabates...) i pagar el deute", han afirmat.

El 3 d'abril va tindre lloc l'anterior intent de desnonament, ajornat in extremis. Said va contractar un préstec hipotecari amb Citifin (del grup Citibank) per a comprar un pis per a viure, "res de luxes, dels més barats que hi havia", assumeixen des de la PAH. Tenia treball estable en una empresa, però alguns mesos no hi havia faena i no treballava. Una d'aqueixes vegades no va poder continuar pagant la hipoteca i es va iniciar l'execució quan Citifin va vendre el deute al fons voltor Vuelta Direct Holding.

Fa un any, la PAH ja va aconseguir un ajornament en el jutjat, però asseguren sense que Finsolutia accedira a aportar una solució habitacional. Al gener va haver-hi la segona temptativa i finalment aquest dimarts, aquesta família s'ha vist obligada a abandonar la que ha sigut el seu habitatge durant anys. No saben què faran i és previsible que l'Ajuntament d'Elx els busque alternatives perquè no acaben dormint en el carrer.