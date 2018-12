Col·lectius ecologistes denuncien pressions “fins i tot ranejant l’àmbit personal” al director del Parc de Penyagolosa

Diversos col·lectius ecologistes, a través de la plataforma Bosc Viu, ixen en defensa del director de conservació del Parc Natural de Penyagolosa, Miquel Ibàñez, davant les fortes pressions que està rebent per part de diferents sectors privats i ajuntaments de la zona. Des del Grup per a l’Estudi i la Conservació dels Espais Naturals (Gecen), denuncien el que consideren una pressió abusiva, “fins i tot ranejant el tema personal”, al director per “fer complir la normativa de conservació del parc”.

Francesc Gonzàlez, portaveu de Gecen, explica que no volen romandre callats davant d’aquesta situació d’assetjament a un càrrec que no és, com era costum, “un càrrec polític col·locat a dit, sinó que és un funcionari que està encarregant-se de fer complir les condicions de conservació que estableixen les lleis de protecció dels parcs naturals”. Aquest zel per fer complir les normes de conservació hauria sigut el que l’ha dut a convertir-se en centre de pressió de diversos grups amb interessos econòmics al parc natural.

Algunes d’aqueixes pressions haurien vingut arran de l’intent de creació d’un vedat de caça major al Parc de Penyagolosa, per part d’un empresari castellonenc que ja gestiona uns quants vedats en altres punts d’Espanya. Pel que sembla, la creació del vedat hauria suposat el condicionant clau perquè l’empresari fera una sèrie d’inversions en la localitat propera de Vistabella que tenien com a objectiu incentivar el turisme local. Des de la direcció del Parc, Miquel Ibàñez va emetre un vot desfavorable a la creació del vedat, que finalment va ser rebutjada per Agricultura pel fet de considerar que no era compatible amb la conservació de l’entorn.

Des de Gecen també denuncien que moltes vegades els municipis els termes dels quals formen part del Parc Natural de Penyagolosa el veuen com un atractiu turístic per a celebrar esdeveniments i atraure visitants –com amb la celebració de carreres–, però no estan disposats a acceptar els límits i les incompatibilitats d’aquestes activitats amb la conservació de l’entorn. Des del grup ecologista declaren que els usos públics han d’estar regulats i han de ser sostenibles i compatibles amb el bé que es protegeix.

“La mala gestió que s’ha fet des de la conservació dels parcs porta al recel de la població local. La relació amb els veïns de les localitats confrontants s’ha treballat molt malament durant anys”, declara González. “Una població que ha vist que els seus parcs naturals no els donaven oportunitats només pot albergar rebuig. Ara el que busquem és veure quins usos són compatibles, potenciar-los i minimitzar els impactes negatius”.

La situació ha arribat fins i tot a l’àmbit personal i des de Gecen denuncien que el director conservador, Miquel Ibàñez, es troba amb “problemes greus” a l’hora de fer aplicar la legislació. Denuncien, a més, que en una de les últimes reunions celebrades per a tractar temes mediambientals es va arribar a “nivells ofensius d’agressivitat verbal, personalitzant en el director els problemes”.

El director compta amb el suport de Conselleria de Medi Ambient i des dels diferents grups ecologistes que formen la plataforma Bosc Viu han volgut sumar-s’hi i declarar el seu suport a la tasca de conservació de Miquel Ibàñez.