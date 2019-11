Ciutadans es desploma: baixa 10 punts percentuals i cau de sis a dos diputats valencians

Ciutadans ha sigut el gran perdedor de les Eleccions Generals del 10 de novembre i la Comunitat Valenciana no ha sigut una excepció.



Amb el 100% escrutat la formació que lidera Albert Rivera a nivell nacional i Toni Cantó a nivell autonòmic s'ha desplomat en baixar 10 punts percentuals respecte a les eleccions del passat 28 d'abril, la qual cosa li ha suposat caure de sis a dos diputats provincials.



La formació taronja ha descendit del 17,9% dels vots en els passats comicis al 7,7%. En total, mancant finalitzar el recompte ha obtingut 195.374 vots, 287.694 menys que el mes d'abril passat que han anat a parar al PP, que ha pujat cinc punts i a Vox que n'ha pujat sis.



La número 1 de Ciutadans per València, María Muñoz, ha manifestat després de conéixer els resultats que es compromet "a defensar les llibertats en les Corts" ja que que "un projecte com el nostre moderat i de centre és més necessari que mai" i ha afegit que "de les victòries i de les derrotes s'aprén".