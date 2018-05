Gandia tanca els calabossos de la Policia Local després d'escapar-se un detingut trencant la reixa d'una finestra

L'Ajuntament de Gandia ha anunciat que tanca els calabossos de la caserna de la Central de la Policia Local després que divendres passat un arrestat s'escapara trencant la reixa d'una finestra de la cel·la en la qual havia sigut ingressat.



La mesura ha sigut anunciada pel coportaveu del govern de Gandia, José Manuel Prieto, i la regidor responsable de Seguretat Ciutadana, Àngels Pérez, que han volgut assenyalar que aquestes dependències amb prou faenes tenen tres anys, ja que van ser inaugurades al maig de 2015 després d'una inversió de set milions d'euros del llavors govern del PP d'Arturo Torró.



Prieto ha manifestat que els socialistes "sempre hem sigut molt clars respecte a aquesta caserna, que en el seu moment es va vendre com la millor central de policia de la Comunitat i a nosaltres ens va semblar el major nyap". El regidor ha comentat que existien alternatives molt més barates per a la seua ubicació i que durant aquesta legislatura "s'han hagut d'anar solucionant problemes en l'execució de l'obra". En aquest sentit afirma que l'actual executiu ha invertit ja més de 80.000 euros "a esmenar desperfectes tals com a fugides d'aigua, goteres o falta d'aire condicionat en algunes de les dependències de la Central".



Per açò, el govern local ha decidit tancar el calabós fins que no s'esmenen les deficiències que han aparegut. D'altra banda, s'ha ordenat a través d'un decret d'Alcaldia, l'obertura de tres expedients per a esbrinar tot el concernent als fets ocorreguts.