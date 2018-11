Ontinyent impulsa la Fira de Novembre amb motiu del seu 600 aniversari

L’Ajuntament d’Ontinyent ha decidit impulsar la seua Fira de Novembre en l’any del 600 aniversari, del divendres 16 al diumenge 18 de novembre, encara que hi haurà actes des deel dilluns dia 12.

La cita comptarà amb una renovada imatge i una programació d’activitats prèvies complementaran les més de 40 atraccions mecàniques, 250 parades de productes gastronòmics i artesans o els 3.500 m2 d’exposició de la fira d’automoció Firauto. A més a més, hi haurà sorteigs de samarretes, borses d’aniversari de la Fira i de 3.000 degustacions de la tradicional “coca de fira”.

Sis segles després del privilegi reial concedit per Alfons el Magnànim en l’any 1418, l’’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez ha destacat que l’aniversari “serà un gran aparador per mostrar tot allò que pot oferir la ciutat i un punt d’inflexió per començar a posar en valor una fira més completa i professional partint de la implicació de tota la societat”.

Jorge Rodríguez ha avançat que “la fira tindrà un sabor molt ontinyentí i molt professional, i a més serà un aparador de la ciutat: no sols volíem que fora un moment dedicat als menuts i menudes, sinó una ocasió de mostrar tot allò que podem oferir en gastronomia, una indústria puntera en Ontinyent com l’automòbil, el comerç i també la nostra història. Volem que el 600 aniversari siga un punt d’inflexió per al futur de la nostra fira”.

La regidora coordinadora de la Comissió de la Fira, Sayo Gandía, ha explicat que en l’organització “volíem apostar clarament per la gent d’Ontinyent, i cal agrair en aquest sentit la implicació no sols de totes les persones que han treballat durant tot l’any a la Comissió Organitzadora, sinó també de les associacions i entitats que han participat de tota esta tasca”.

Associacions de comerciants

Des de les associacions de comerciants, Amparo Bosca, gerent de Comerç IN, ha explicat que des d’aquest sector “volem que tota la gent que vinga de fora a vore la Fira també s’enduga una imatge que a Ontinyent pot vindre qualsevol dia; que a Ontinyent té molt de comerç i que ací tindrà una xicoteta mostra”.

Toni Tortosa, de l’associació de comerciants SOC, ha coincidit en apuntar que la fira “pot ser un bon aparador de cara a totes les persones que ens visiten, perquè comproven que a Ontinyent tenim de tot”.

El President de l’Associació de Tallers d’Automoció de La Vall d’Albaida, Ximo Gramage, ha incidit en què “els professionals de l’automoció anem a aportar tota classe de novetats en el sector, comptant a més amb més metres d’exposició que mai. Animem a totes i tots a vindre i descobrir la gran i variada oferta que tindrem a la fira d’enguany”.