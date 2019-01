Ontinyent binda les casetes de camp davant dels robatoris: més càmeres de seguretat, més efectius i vigilància amb drons

L'increment de robatoris registrat a la zona de les casetes d'Ontinyent, més conegut com el disseminat, ha fet que l'ajuntament pretenga blindar este espai fonamentalment de segona residència amb un pla de xoc en el que es pretén redoblar la vigilància amb càmeres, més agents i incorporar drons.

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, i el Subdelegat del Govern a la Comunitat Valenciana, José Roberto González Cachorro, han presentat este pla de xoc per tal d’augmentar la seguretat al disseminat ontinyentí. El primer edil i el subdelegat, juntament amb el Coronel en Cap de la Comandància de la Guàrdia Civil de València, Amador Escalada; el Comissari Provincial de la Policia Nacional, Ignacio del Olmo; el Comissari de la Policia Local, Juan Serrano; i els regidors Jaime Peris i Manuel Cuesta, s'han reunit amb representants de veïns d'esta zona per tal d'explicar les actuacions.

Jorge Rodríguez, que recordava que la implantació d’aquest pla va estar analitzada també a una recent reunió amb el Delegat del Govern a València, Juan Carlos Fulgencio, explicava que “som conscients i venim sent-ho que hi ha un problema en l’increment de robatoris en el disseminat i que calia ficar en marxa mesures. Ens van comprometre amb el veïnat a posar en marxa aquest pla i presentar-lo al voltant d’estes dates, i ara ja podem donar detalls de com va a ser”, explicava.

El pla de xoc inclourà la col·locació de 12 noves càmeres de vigilància del trànsit que se sumaran a les 4 ja existents, repartides en base a un estudi de les zones més afectades pels robatoris. Un total de 16 càmeres a les que es podran afegir de noves en base a les necessitats que es puguen detectar en altres punts del terme.

A més a més, es reforçarà la presència d’efectius de tots els cossos i forces de seguretat, que a més mantindran la coordinació en controls conjunts en punts estratègics. En aquest sentit, l’alcalde confirmava que va a triplicar-se els efectius de la Policia Local destinats al disseminat, després d’acordar-se amb la plantilla un augment de les hores extraordinàries. Així, es comptarà amb dues patrulles específiques de Policia Local, que aniran equipades amb dispositius de visió nocturna.

El Subdelegat del Govern, per la seua banda, ratificava un augment de la presència de Guàrdia Civil i de Policia Nacional tant amb patrulles uniformades com vestides de paisà, i confirmava la implantació d’un reforç eventual de vigilància aèria mitjançant helicòpter de la Guàrdia Civil, així com l’ús també eventual de dispositius de drons.

José Roberto González Cachorro tenia paraules d’agraïment “per a l’esforç que està fent l’Ajuntament, un esforç extraordinari que anem a compartir les forces i cossos de seguretat de l’estat, en un treball conjunt que podrem anar adaptant i si cal reforçant segons els resultats que anem obtenint”, assenyalava. L’augment dels efectius de seguretat començava aquest passat cap de setmana, mentre que les càmeres col·locades per l’Ajuntament s’espera que estiguen implantades a la seua totalitat entre els mesos de febrer i març.