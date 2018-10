Protecció per a la 'Paredón de España' per a dignificar la memòria dels 2.238 afusellats

El 'Paredón de España', el ' Camí de la Sang' i les fosses comunes dels afusellats de la dictadura franquista cerquen la seua protecció a través de la qualificació de Bé de Rellevància Local ( BRL) impulsat per l'Ajuntament de Paterna.



El regidor i president del Consell de Recuperació de la Memòria Històrica, Julio Fernández, ha afirmat que “aquestes zones necessiten ser conservades, protegides i dignificades", i ha recordat que durant aquesta legislatura s'han autoritzat excavacions i exhumacions "per a dignificar la memòria dels qui van morir en la nostra localitat", ha conclòs Fernández.



A més, ha explicat que “tant la paredassa, com el Camí de la Sang i les fosses comunes formen part de la història i el Patrimoni de Paterna, per la qual cosa la seua cura, neteja i manteniment ha de regular-se incloent aquests elements com Bé de Rellevància Local”.



En l'informe urbanístic que consta en l'expedient es detalla que per a les ‘fosses comunes del Cementeri de Paterna’, situades en una extensió de 650 metres quadrats, es proposa “una protecció arqueològica, atès que es tracta de fosses enterrades”; mentre que en el cas del ‘Paredón de España i Camí de la Sang’ s'haurà de realitzar una ordenació detallada de la zona que “puga rememorar l'existència de l'antic camí que descriuen les cròniques”.



En aquesta anomenat 'Paredón de España' van afusellar a un total de 2.238 persones entre abril de 1939 i novembre de 1956, procedents de 191 pobles de la Comunitat Valenciana i d'altres 60 municipis espanyols.