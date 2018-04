Denúncia contra la participació del col·lectiu feixista Lo Nuestro en el Primer de Maig a Elx

L'associació Resposta Popular ha emès un comunicat en el qual informa de la convocatòria per part del col·lectiu Lo nuestro, d'índole feixista i racista, d'una concentració coincidint amb els actes del Primer de Maig.

Amb el lema “Español despierta!”, aquest grup intenta per al Dia del Treball aconseguir suports amb missatges en les seues xarxes socials del tipus: És “el moment de lluitar pels drets del treballador espanyol, per l'estabilitat laboral i la Prioritat Nacional”.

Lo Nuestro ve desenvolupant d'un temps ençà, i coincidint amb l'augment de la pobresa arran de la crisi econòmica, diferents activitats en la ciutat il·licitana com repartir propaganda on aboca missatges racistes o campanyes de recollida d'aliments només per a famílies espanyoles.

En relació amb això, l'Ajuntament d'Elx va emetre un comunicat al juliol del 2017 expressant “la més enèrgica repulsa” cap a la falsa recollida d'aliments i es va reafirmar en la necessitat de seguir fent costat “a qualsevol ciutadà que ho necessite sense fer distinció entre nacionalitats, races o cultures”.

En aqueixes dates, la delegació de Múrcia de l'autodenominada ‘Asociación Social Patriota’ va protagonitzar una agressió amb pals a diverses persones durant la desfilada de l'Orgull LGTBI. Aquest grup d'extrema dreta pretenia sabotejar la marxa, la qual cosa va obligar a la Delegació del Govern a incrementar les mesures de seguretat i resituar la concentració sol·licitada prèviament pels neonazis.

Pel que fa a Elx, Resposta Popular ha demanat la intervenció de la Delegació del Govern perquè Lo Nuestro desconvoque la concentració, encara que reconeixen que de moment, i a diferència d'altres ocasions, no han obtingut encara resposta. Afirmen que “hi ha un perill de tensió o agressions”.

A Elda, el col·lectiu antifeixista ‘Per a totes’ ha vingut denunciant diverses agressions en els últims anys vinculades a Lo Nuestro. En una de les últimes, suposadament van pegar a una voluntària d'una ONG després d'aprovar-se en el ple de la localitat una declaració institucional contra aquesta ideologia d'extrema dreta.

Declaració institucional

Un dia després de la concentració del Primer de Maig està previst que el ple de l'Ajuntament aprove la declaració institucional proposada per Resposta Popular i a la qual s'han sumat tots els grups polítics amb la finalitat de declarar “Elx, zona lliure de feixisme, racisme i xenofòbia”.

En el text, a més d'adonar-se de l'“alarmant augment del racisme i la xenofòbia” en la nostra societat, “unit al creixement de grups d'ultradreta a Europa”, s'explicita el “compromís” d'Elx per a “evitar activitats propagandístiques que promoguen l'odi cap a les minories, atès que les citades activitats tenen com a base una ideologia racista que es recolza en la difusió de rumors falsos, sense cap fonament, respecte a la població immigrant i pertanyent a alguna minoria, tot buscant culpabilitzar-los de la crisi social i econòmica”.

En aquest sentit, es proposarà la realització de “una campanya permanent anti-rumors” que consistirà en la creació d'estratègies de comunicació, “amb la finalitat de desmentir els rumors racistes i xenòfobs, i l'elaboració d'una guia on es publiquen les dades reals de la incidència de la població immigrant en la nostra societat, dades que de fet ja estam disponibles”.

Així mateix, en la declaració institucional, la ciutat d'Elx es compromet a “aplicar immediatament” el compliment de les normatives i ordenances en cas de detectar la presència d'activitats organitzades per l'extrema dreta. Per a detectar-les s'habilitarà un correu electrònic on la ciutadania pot comunicar-les “de forma anònima”.

Finalment, entre altres nombroses accions, el consistori il·licità també es compromet a instar a la subdelegació de Govern “a actuar d'ofici” davant la proliferació d'aquestes activitats d'odi i a comunicar a la fiscalia anti-discriminació un relat dels fets que pogueren produir-se, “per tal d'avaluar si pogueren ser constitutius d'algun delicte penal”.