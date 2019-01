Caixa Popular és la segona entitat millor valorada pels seus clients en la gestió emocional

Caixa Popular ha sigut la segona entitat financera millor valorada pels seus clients en la gestió emocional en l’últim any. Aquest és un dels resultats que s'extrau del V Estudi Nacional d'Emocions en els Clients Bancaris en el que ha participat la principal entitat financera valenciana.

Un resultat fruit del model de banca de proximitat, que ha aconseguit establir importants vincles emocionals amb els clients a través de les persones, amb l'oficina com a eix central de la relació.

La petjada social de l'entitat, el seu compromís amb la solidaritat i els seus valors suposen una important font de diferenciació competitiva i vinculen emocionalment als clients en la cooperativa de crèdit valenciana.

Tot això, unit a la confiança i l'absència d'inseguretat associada a la solidesa i transparència enfront de la mala reputació del sector i la crisi financera fan que Caixa Popular siga l’entitat valenciana millor valorada i la segona de l’estat espanyol.

L'estudi ha permés conéixer com són les emocions dels seus clients i quines accions desperten cadascuna d'elles, i com han de treballar les emocions per a convertir en fans als seus clients.

A la vegada, ha servit per a comparar-se en aquests termes amb les principals entitats financeres del mercat.

El V Estudi Nacional d'Emocions en els Clients Bancaris l’ha realitzat la consultora especialitzada EMO Insights.