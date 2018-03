Juan Roig: “Si obrírem els diumenges, hauríem d’apujar els preus entre setmana”

L’empresa Mercadona va registrar el 2017 un 6% d’augment en les vendes, que van arribar a 22.915 milions d’euros. Els beneficis van arribar a 322 milions, superant la previsió de 200 milions. L’any anterior el benefici va ser de 667 milions. Aquests són els resultats de la cadena de supermercats que ha oferit el seu president, Juan Roig, en la roda de premsa que protagonitza cada any amb aquest motiu.

Un 64% de dones, un 47% de directives

Roig, que va assegurar que en la seua companyia “s’aplica la meritocràcia, a la mateixa responsabilitat el mateix sou”, va indicar que un 64% dels seus treballadors són dones, mentre que la presència de directives és del 47%.

Enguany s’han reformat 157 botigues i s’han afegit productes frescos en 25. El 2020 se n’hauran reformat 1.100 i e 2023 s’hauran adequat totes, un total de 1.625.

Mercadona va destinar a la formació l’any passat 65 milions d’un total de 29.500 treballadors (783 euros per treballador). La pujada salarial mitjana va ser de l’1,1%. A tall d’exemple, Roig ha assenyalat que el salari d’una caixera és de 1.462 euros nets per mes i dues pagues extraordinàries.

La gran cadena de distribució va destinar al pagament d’impostos 1.441 milions d’euros i va repartir 313 milions en primes als treballadors (amb un 98% d’ells beneficiats)

Pèrdues “a punta pala” en el repartiment des de les botigues

Mercadona va destinar 1.008 milions a inversions, dels quals, 667 milions en botigues, 25 milions a l’entrada a Portugal i 141 milions a la transformació digital. La renovació de la web estarà a punt en el segon semestre del 2018, però Roig ha advertit que només es podrà utilitzar inicialment a la ciutat de València i que arribarà el 2020 a altres grans ciutats.

Juan Roig amb l'equip directiu de Mercadona en la presentació dels resultats

L’empresari, que l’any passat va considerar que la seua oferta digital era “una merda”, ha dit aquest dimarts: “La pàgina web, per molt malament que ho fem, serà molt millor que el que teníem”. Les vendes en línia se serviran des d’un magatzem a Vara de Quart i no des dels supermercats. Actualment, Mercadona té un 1% de vendes en línia, que espera anar augmentant. Sobre el repartiment des de les botigues, ha confessat: “Perdem pasta a punta pala”.

“Una empresa portuguesa”

“Serem una empresa portuguesa”, ha assegurat Roig, quan ha tractat el tema de l’expansió a aquell país, que ha qualificat de “gran repte” i en què Mercadona vol obrir nou botigues, quatre de les quals en el segon semestre del 2019. A la zona de Porto construirà un bloc logístic i la previsió és que el 50% dels productes siguen diferents dels que es venen a Espanya (per exemple, el vi serà portugués).

Una plantilla de 84.000 treballadors

En conjunt, segons ha explicat Roig, Mercadona va crear el 2017 un total de 5.000 llocs de treball nous, la qual cosa fa que la seua plantilla estiga composta per 84.000 treballadors.

Pel que fa a les previsions, l’empresari valencià ha indicat que Mercadona invertirà el 2018 uns 1.500 milions d’euros i 8.500 milions en els pròxims sis anys. L’expectativa és que les vendes cresquen enguany un 2,5% i que arriben un volum total de 23.500 milions d’euros. El benefici net que espera per a aquest exercici és de 330 milions i té la intenció de contractar 1.000 nous empleats.

Per donar una idea del pes de l’empresa, Roig ha explicat que Mercadona i les seues empreses inteproveïdores apleguen 545.000 empleats, la qual cosa representa el 3% de l’ocupació total a Espanya. El seu negoci representa l’1,7% del PIB.

La companyia té plans d’expansió al País Basc, Catalunya i Madrid. “Poc marge més tenim de creixement”, ha puntualitzat Roig.

“No hem abaixat els preus”

“Nosaltres no hem abaixat els preus, els hem actualitzat. Venem qualitat al preu que val aquesta qualitat”, ha assegurat Roig, que ha negat que la baixada en els beneficis obeïsca a una reducció de preus. Segons el president de l’empresa, si Mercadona no haguera tancat algunes botigues per actualitzar-les, hauria augmentat els beneficis un 1% més. Els anys 2019 i 2020 ha vaticinat que creixeran els beneficis de la cadena.

“Continuarem pensant en el llarg termini, perquè estem preparant el Mercadona del futur”, ha dit Roig, que ha anunciat l’obertura el 2018 d’11 botigues noves (el 2017 se’n van obrir 13).

“Obrint els diumenges perdem diners”

“Hui no compren productes frescos en línia perquè ho fem molt malament, si ho fem bé creixerem”, ha reflexionat Roig, que ha reconegut que l’assumpte de la llibertat d’horaris és molt complicat. “Nosaltres no obrim els diumenges llevat que hi haja dos festius seguits”, ha indicat. “Obrint els diumenges perdem diners, si obrírem hauríem d’apujar els preus als que compren entre setmana”.

Roig és conscient que el client voldria poder comprar 365 dies l’any les 24 hores del dia, però “això és molt car”.

Catalunya: “Estàvem espantats i preocupats, ara estem preocupats”

Roig, que ha assegurat que tria Porto per entrar Portugal, perquè no creua “en el centralisme”, ha assenyalat pel que fa a la situació a Catalunya: “L’any passat estàvem espantats i preocupats; ara no estem espantats, però sí preocupats. Hem elegit els polítics perquè solucionen aquest problema”.