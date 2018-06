Els encàrrecs del director de tesi de Camps al director del màster de Cifuentes: 12.000 euros per un informe sobre una llei "inexistent"

La portaveu adjunta de Podem en les Corts Valencianes, Fabiola Meco, ha denunciat que el Consell Jurídic Consultiu (*CJC) "va pagar del 2003 al 2006 a Enrique Álvarez Conde, director de màster de l'expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, un total de 13.659 euros en concepte de direcció i coordinació d'obres jurídiques".

En resposta a una pregunta de la diputada, l'òrgan consultiu ha informat de les seues relacions jurídiques amb Álvarez Conde, "actuant aquest sempre a títol individual", detalla Podem en un comunicat.

En concret, al director del màster se li va encarregar la direcció i coordinació de l'obra 'Comentaris a la Constitució Europea', al novembre de 2003, per 12.000 euros. Segons el contracte a què ha tingut accés la formació, es va abonar en dos pagaments de 6.000 euros, el 24 de novembre del 2003 i el 27 de desembre del 2004.

La institució consultiva realitza informe sobre lleis valencianes abans de la seua entrada en vigor, però no europees. I menys encara aprovades per l'Europarlament.

Des de la formació morada recorden que el Consell Jurídic Consultiu va estar presidit per Vicente Garrido des del 2003 fins que va cessar el 2016 i que aquest va ser director de la tesi de l'expresident de la Generalitat Francisco Camps. A més, el Govern de Camps va sufragar amb 30.000 euros l'institut que dirigia Álvarez Conde per un seminari que incomplia el conveni.

Davant aquest fet, la diputada de Podem ha reivindicat que "les institucions no estan per a posar-les al servei dels amics" i ha subratllat que "Garrido haurà d'explicar per què va pagar més de 13.000 euros a Álvarez Conde per a fer un llibre sobre una norma inexistent, perquè, com tothom sap, la Constitució europea no existeix".

Altres llibres i treballs

En la informació sol·licitada per Podem també consta que se li va abonar, en concepte de compensació per despeses i després de la presentació de les factures justificatives oportunes, la quantitat de 415,4 euros el 24 de novembre del 2003. Aquesta obra sobre la Constitució europea va ser publicada per l'editorial Tirant lo Blanch el 2013.

També hi ha un capítol titulat 'Personalitat jurídica de la UE en la Constitució Europea', que es va publicar en l'obra anteriorment citada i pel qual se li van abonar 600 euros el 16 de juliol de 2004.

Uns altres dels seus treballs van ser la dissertació 'La legislació bàsica estatal com a paràmetre de la validesa de la normativa autonòmica' i el posterior debat en el marc de les jornades organitzades pel CJC, sota el títol 'La intervenció dels consells consultius en l'elaboració de la llei i reglaments', el 18 de novembre del 2003. El preu abonat a Álvarez Conde per aquesta actuació va ser de 600 euros, el 22 de desembre del 2004.

En la Memòria del Consell Jurídic del 2004 apareix la referència a la conferència pronunciada pel catedràtic, publicada en el número 2 de la 'Revista Espanyola de la Funció Consultiva' editada per l'òrgan.

El director del màster de Cifuentes va tenir una intervenció com a ponent en la jornada al voltant de l'Informe del Consell d'Estat sobre la reforma de la Constitució', organitzada pel CJC el 6 de març del 2006. L'import abonat per aquesta actuació va ser de 600 euros, pagats un dia després. També consten 44 euros abonats en concepte de compensació el 15 de març del 2006.

Però aquesta no és l'única relació entre el cercle de confiança de Camps i el d'Álvarez Conde. Rosario Tur, parella d'Álvarez Conde, va ser la secretària del tribunal que va validar la tesi doctoral de l'expresident de la Generalitat.