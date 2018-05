Comité d'empresa i PP de Barberá van pactar que els prejubilados de l'EMT treballaren la meitat saltant-se la llei

Els gerents i presidents de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) del govern de dretes de Rita Barberá pactaren amb el Comité d'empresa uns regals per als seus prejubilats que se saltaven la llei. L'empresa pública va ocultar a la Tresoreria General de la Seguretat Social que els treballadors que es jubilaven als 61 anys treballaren 65 dies fins als 65 anys en lloc dels 131 -el 15 % del total- que marca la normativa i als quals estan obligats per llei els altres treballadors. A canvi que es va oferir aquesta bicoca?

La direcció de la nova EMT després del canvi de Govern en l'Ajuntament de València, liderada pel regidor de Mobilitat Giuseppe Grezzi i el gerent de l'empresa, Josep Enric García, han detectat aquesta presumpta irregularitat i l'ha posada en mans de l'Agència Antifrau per si fóra constitutiva de delicte, que ni García ni Grezzi s'han atrevit a tipificar. El presumpte tracte de favor podria afectar un miler de prejubilats que s'haurien beneficiat d'aquest pacte de silenci que conculca la normativa laboral.

Però la situació és encara més greu, ja que la situació s'hi hauria a la Tresoreria General de la Seguretat Social en el conveni col·lectiu i, a més, hauria sigut l'empresa pública la que correguera amb les despeses de perdonar la meitat del treball de la prejubilació als empleats que complien els 61 anys. Una pràctica que es va mantindre en els anys de la crisi malgrat que el PP de Rita Barberá va voler acomiadar a més de 200 treballadors.

Segons han explicat Grezzi i García en una roda de premsa, a partir dels 61 anys, els treballadors de l'EMT s'haurien acollit a una jubilació parcial, amb una reducció de jornada del 85 %, segons les condicions més avantatjoses previstes per la llei, la qual cosa en el cas d'aquesta empresa es traduiria en 131 dies de treball.

No obstant això, han revelat que des de 2001 es va arribar a un acord entre la gerència i els representants dels sindicats, aconseguit en el marc de la negociació col·lectiva, segons el qual els treballadors en aquesta situació van treballar 65 dies, encara que oficialment es comunicaven a la Seguretat Social i abonaven els 131.

En la denúncia presentada davant l'Agència Antifrau s'indica que encara que l'acord estava previst per escrit per als anys 2001, 2002 i 2003 i es coneixia que era "il·legal", s'ha mantingut fins ara, quan durant la negociació del nou conveni col·lectiu, els actuals responsables de l'EMT s'han donat compte d'aquesta il·legalitat i l'han eliminada.

Tant la Inspecció de Treball com la Sindicatura de Comptes i el servei de personal municipal han acreditat que una reducció de jornada per davall del 15 % és il·legal, segons Grezzi i García.

Els nous dirigents han destacat que aquests fets van ocórrer sota la presidència de l'EMT de Jorge Bellver (actual diputat del PP en Les Corts) i es van mantindre amb Alfonso Novo i Alberto Mendoza (que segueixen com a regidors del grup popular en l'Ajuntament de València), tots dos imputats en el cas Taula. Aquest pacte de silenci, no hauria sigut possible sense l'acord del Comité d'empresa, on CCOO i UGT han mantingut la majoria des que es va pactar.

"Ni aquella gerència ni les posteriors van rectificar la seua actuació malgrat els continuats advertiments de la Inspecció de Treball, la Sindicatura de Comptes i el Ministeri sobre el caràcter públic de la gestió de l'EMT", ha afirmat Grezzi

Grezzi ha informat que amb el nou conveni els treballadors podran acollir-se a aquesta jubilació en les condicions més avantatjoses però sempre dins de la legalitat, i així se li ha comunicat ja al primer empleat que ha fet ús d'aquest dret.

La direcció de l'EMT ha traslladat tota aquesta informació a l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana perquè determine el seu abast.

"Apliquem la tolerància zero contra la corrupció", ha assegurat Grezzi, qui ha afirmat que esperaran a conéixer l'informe de l'Agència per a determinar què ha passat i el cost que haja pogut tindre aquesta "deficient gestió" per part dels anteriors governs locals del PP.