La Generalitat investiga a més d'una persona per manipular documents que van propiciar la detenció de Zaplana

La Conselleria d'Economia sol·licitarà a la d'Hisenda, de la qual depén el centre logístic de la Generalitat on es guarden expedients com els relacionats amb el cas Erial, que aclarisca "qui ha entrat" allí i "quina informació" ha consultat en les últimes setmanes. Se sospita que ha sigut més d'una persona la que ha tingut accés a aqueixa documentació.

Així ho ha assenyalat als periodistes el conseller d'Economia, Rafael Climent, després que el seu departament haja obert expedient informatiu al responsable de Recursos Humans de l'Ivace, Alfonso Roselló, després de conéixer-se que va consultar els expedients del Pla Eòlic dies abans que la UCO detinguera l'expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana.

"Cal fer una investigació molt rigorosa i molt detallada, no única i exclusivament de fa deu dies; cal anar una mica més arrere" i veure "durant un període de temps ampli" quines persones han entrat en aqueix magatzem i "per a què", ha indicat el conseller.

Climent ha indicat que, segons la informació que disposen, "hi ha moltíssimes coses molt estranyes", doncs pel que sembla els fulls de l'expedient del Pla Eòlic estaven damunt de les carpetes i no dins d'elles, la qual cosa els fa pensar que aqueix funcionari no es va portar documentació.

Ha explicat que la directora general de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) ha signat ja l'obertura de l'expedient informatiu al cap de personal, del desenvolupament del qual es farà càrrec la Conselleria de Transparència.

Preguntat sobre si l'obertura d'aqueix expedient implica apartar del seu lloc a aqueix funcionari, el conseller ha indicat que no es pot "jutjar de manera negativa a ningú sense saber exactament quina ha passat".

Ha afegit que Roselló és responsable de Recursos Humans, i en aquests moments s'està treballant en un canvi de la Relació de Llocs de treball de l'Ivace, per la qual cosa "ha anat més vegades al magatzem per a agafar documentació" relacionada amb aqueixa RPT.

El conseller ha considerat que "cal ser cautelosos" i treballar "des del rigor", per la qual cosa cal esperar a disposar de tota la informació per a conéixer si realment "hi ha una implicació directa" o una "motivació clara" d'aquest funcionari amb els expedients del cas Erial.

Climent ha considerat que ha d'haver-hi un "control exhaustiu" en l'accés als expedients, i ha indicat que si és necessari s'analitzarà en el Consell si cal augmentar els controls perquè "no tornen a passar" fets com aquest.