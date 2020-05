El fitxatge de Montilla per Enagás enerva els socis del PSOE: Compromís demana una comissió d’investigació pel projecte fallit Castor

Els portaveus de Compromís en el Congrés i el Senat, Joan Baldoví i Carles Mulet, han sol·licitat la creació d’una comissió d’investigació en el Congrés per aclarir les possibles irregularitats del projecte Castor i depurar les responsabilitats polítiques pertinents. El Parlament de Catalunya ja va dur a terme una comissió d’investigació sobre el fallit magatzem temporal de gas davant de les costes de Vinaròs i va concloure que cal desmantellar les instal·lacions i instar el Govern central a establir responsabilitats de les administracions públiques en la concessió i el seguiment posterior del projecte.

Compromís considera “més necessari que mai” investigar les irregularitats del Castor, després de conéixer-se la incorporació de l’exministre socialista d’Indústria, José Montilla, al consell d’administració d’Enagás. La formació valencianista creu que el fitxatge de l’empresa pública no és “ni ètic, ni estètic”, tenint en compte que va ser Montilla mateix qui el 2006 va declarar el projecte Castor “urgent, necessari i prioritari” quan era ministre d’Indústria.

Castor pretenia ser el depòsit de gas natural més gran de l’Estat espanyol, però el 2013 es va paralitzar després d’haver provocat mig miler de sismes en uns quants municipis de la costa castellonenca, alguns dels quals van arribar fins a la intensitat 4,2 en l’escala de Richter.

L’objectiu de la investigació plantejada per Compromís és aclarir les responsabilitats polítiques derivades de les irregularitats del procés d’adjudicació, finançament, construcció i indemnització del magatzem del gas Castor.

“Sabem que les grans empreses que van promulgar aquest projecte fallit van traure molts diners en indemnitzacions, però fins hui no sabíem que havien tret els ministres del PP i PSOE que van avalar un projecte que s’ha demostrat un bunyol econòmic i mediambiental. En un moment de crisi econòmica, mediambiental i social, encara és més important que els tripijocs i les portes giratòries no queden impunes. Siguen del Partit Socialista o del Partit Popular”, ha defensat Joan Baldoví.

De la seua banda, el senador de Compromís, Carles Mulet, ha manifestat la repulsa “a les portes giratòries que han portat responsables de la tramitació del Castor a col·locar-se amb sous molt alts d’assessors d’Enagás, l’empresa que hiberna les instal·lacions del Castor per molts milions a l’any, tot i que no estan capacitats per a res ni en gas, ni en enginyeria, atesa la seua fallida”.

Una comissió similar ja va ser aprovada pel ple del Congrés al setembre del 2018, però no es va arribar a constituir per la convocatòria electoral del 28 d’abril, i Compromís també ho va intentar al Senat, on va tindre el suport de tots els grups, excepte el PP, que tenia majoria absoluta i el va bloquejar.

Mulet considera que “ara, amb l’actual equilibri de forces i la situació de crisi, pren més importància que mai investigar el que hi va passar, recuperar els diners d’aquesta negligència, assenyalar responsables i fer els canvis necessaris perquè mai més un tripijoc com aquest acabe sent pagat pels ciutadans”.