El finançament del PP de Camps vist per a sentència amb una guerra entre la Gürtel i els empresaris per les confessions

El judici del cas Gürtel sobre el finançament il·legal del PP valencià ha quedat aquest dimarts vist per a sentència amb les conclusions finals d'acusacions i defenses. La Fiscalia Anticorrupció ha reduït substancialment les penes per als capitosts de la trama que han "cantat" i ha mantingut el pacte amb els empresaris, pel qual els eximeix de la presó a canvi d'abonar una multa. Els polítics del PP, llevat l'exsecretario general Ricardo Costa, han vist com les seues peticions de presó s'han mantingut per sobre dels set anys. La diferència, la confessió i el moment de fer-la.

I és aqueix acord entre la Fiscalia, els empresaris, Costa i els capitosts de la trama el que ha generat més suspicàcies i sospites d'alguns dels acusats. I és que mentre els nou empresaris que van finançar al PP en B abonant factures falses a Orange Market se salvaran de la presó, Francisco Correa, Álvaro Pérez 'El Bigotes' i Pablo Crespo podrien passar més de trenta anys en la presó quan es jutgen totes les peces separades del cas Gürtel en les quals estan imputats.

Durant el judici i després de la confessió de Pérez, Crespo, Correa i Costa s'ha certificat l'operativa de finançament il·legal del PP a través d'Orange Market. La filial de la Gürtel a València realitzava actes electorals per al partit. Com el PP no podia fer front a aquestes obligacions van ser els empresaris, per ordre dels polítics -presumiblement l'expresident Francisco Camps i els seus vicepresidents Víctor Campos i Juan Cotino- els qui satisfeien el deute amb l'empresa de Correa. És a dir, eren els empresaris els que pagaven amb diners B i factures falses els actes electorals del PP. Fins a 1,2 milions entre 2007 i 2008.

Tant la lletrada de Crespo com el d'Álvaro Pérez consideren que la seua posició en l'engranatge era menor i que els empresaris han sigut excessivament ben tractats per la fiscal. "La corrupció no està en qui cobra pels serveis prestats. Està en qui paga i com els paga", ha sentenciat la defensa de Pablo Crespo. Amb una visió molt crítica del procés, l'advocada ha assegurat que durant la vista oral "no se'ns ha deixat preguntar a canvi de què els empresaris pagaven factures d'Orange Market".

En la mateixa línia ha anat el lletrat d'Álvaro Pérez per a qui durant el judici hi ha hagut "protecció excessiva als empresaris". "S'ha protegit als empresaris, que són la primera baula de la cadena. Són el fonament dels delictes i s'han quedat fora", ha denunciat.

Miriam Segura, la Fiscal Anticorrupció del cas, ha defensat el seu acord i ha criticat que algunes confessions i penediments hagen arribat a última hora. "No es pot tractar igual al que fa un pas en un moment primerenc, que al que fa un pas quan ja hi ha proves", ha argumentat. Per a la fiscal, "els empresaris van fer el seu reconeixement de manera molt primerenca i l'exemple són Enrique Ortiz i Bevià, que en 2016 ja havien signat un acord" amb el Ministeri Públic. El seu reconeixement dels fets va provocar que els altres patrons se sumaren i reconegueren els delictes. En el judici, han sigut els capitosts i Ricardo Costa els que han acabat d'apuntalar el relat de la trama de finançament il·legal del PP.

"Aquests pactes no són aïllats i són un dret dels acusats", ha afegit la fiscal en les seues conclusions. Per al Ministeri Públic, "el pagament de la multa -que ha superat el milió d'euros entre els nou patrons- suposa un signe material de col·laboració"-

El magistrat José María Vázquez Honrubia ha donat per finalitzat el judici aquest dimarts després de quasi cinc mesos de vista oral. El jutge ja prepara la sentència, que ja serà la segona de la trama Gürtel després que el Tribunal Suprem haja confirmat la sentència de la peça separada de Fitur.