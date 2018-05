Rebaixa general de penes de la fiscal de Gürtel als que van estirar de la manta: Costa s'estalvia tres anys de presó

Tres anys és el que s'estalvia l'exsecretari general del PP valencià, Ricardo Costa, en la petició de penes de la fiscal per la seua confessió en el judici que es desenvolupa en l'Audiència Nacional pel presumpte finançament il·legal del PPCV que aquest dimarts enfila la seua recta final. Així, el Ministeri Públic sol·licita quatre anys i tres mesos de presó per a Costa enfront dels set anys i nou mesos que demanava al començament del judici, després que l'exnúmero dos de Francisco Camps reconeguera les pràctiques il·lícites i apuntara directament al que va ser cap del Consell.

Pitjor sort corren l'exvicepresident valencià amb Camps, Vicente Rambla, o l'exvicesecretari general del PP valencià, David Serra, per als qui la fiscal manté la petició de sis anys i tres mesos i set anys i mitjà, respectivament. També rebaixa substancialment la petició de penes per als capitosts de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez 'El Bigotes', per "col·laborar" amb la Justícia.

Concretament, a Correa, presumpte capdavanter de la Gürtel, se li rebaixa la petició de penes de 22 a set anys i tres mesos de presó; per a Álvaro Pérez sol·licita 16 anys i sis mesos -enfront de la petició inicial de 27 anys-; i a Pablo Crespo li redueix la petició de 22 a tretze anys i mitjà. En els tres casos se'ls imputen delicte electoral, contra la Hisenda Pública i de falsedat documental.

Pel que fa als nou empresaris que van confessar el finançament il·legal, la fiscal manté la petició de multa -al voltant de dos milions d'euros entre tots-, després de l'acord aconseguit després que aquests reconegueren les pràctiques corruptes. Durant el judici ha quedat provat que el Partit Popular que liderava Camps va muntar un estructura per a ingressar, a través d'aquestes empreses, com a mínim 1,2 milions en diners B, quantitat que li va facilitar la victòria al PP valencià en les eleccions autonòmiques i generals de 2007 i 2008.

Anticorrupció només ha apreciat l'atenuant de confessió per a Correa i els nou empresaris que van revelar haver finançat irregularment al PP valencià, sense perjudici d'"individualitzar la pena en cada cas, sempre dins del mateix grau en el qual venia sol·licitada la pena en les conclusions provisionals" per a Crespo, El Bigotes i Costa, que haurà d'ingressar a la presó.