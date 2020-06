El presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León interpondrá una querella contra el vicepresidente de Castilla y León por calumnias e injurias

El presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León,

José Luis Díaz Villarig, interpondrá este lunes una querella contra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, por calumnias e injurias a las que se adherirá el Consejo de Médicos de Castilla y León, que también preside.

En un comunicado remitido a eldiario.es, Díaz Villarig, rechaza "tajantemente" las acusaciones que realizó Igea el pasado jueves, en la rueda de prensa habitual tras el Consejo de Gobierno. Igea arremetió contra Díaz Villarig cuando se preguntó por qué la Consejería de Sanidad no había respondido a la carta del Colegio de Médicos, en la que se preguntaba por la actuación en las residencias de ancianos respecto al COVID-19.

Igea citó directamente al presidente del colectivo y le recordó el principio hipocrático primum non nocere (primero no hacer daño). Así, Díaz Villarig, "en defensa de su nombre, honor y actuación" interpondrá la querella "y solicitará en amparo a la Organización Médica Colegial". Según considera el Colegio de Médicos en su comunicado "las declaraciones vertidas son claramente ofensivas e injuriosas hacia el doctor Díaz Villarig, quien nunca se ha dirigido de manera personal a la Consejería sino en nombre y representación de las organizaciones que preside, las cuales ostentan la máxima representación del colectivo médico en Castilla y León".

En este sentido señalan que se falta a la verdad "al afirmar que las entidades colegiales solo han realizado requerimientos y preguntas pero poca ayuda, cuando tanto al presidente de la Junta de Castilla y León como a la consejera de Sanidad, les consta que todos los colegios de médicos de la Comunidad han mantenido una permanente actitud de colaboración durante toda la evolución de la pandemia".

Así se refieren a la carta remitida a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, el pasado 25 de mayo en la que el Colegio de Médicos de Castilla y León decía textualmente que se ponían a su disposición para todo aquello en lo que considerasen oportuno que colaborasen "y en especial en todo lo relacionado con la Covid-19", proceso en el que "inexplicablemente" no se consideró "oportuno" contar con su opinión.

Concluye así el Colegio, que "queda demostrada la voluntad de colaboración, tanto del doctor Díaz Villarig como del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León con la responsable de Sanidad de la Comunidad Autónoma" y que las declaraciones realizadas por Igea "no se ajustan a la verdad". Añaden además, que Casado, que ya ha respondido a la carta del consejo, agradeció en su escrito "su disposición al trabajo conjunto por la salud y las necesidades de los pacientes y de los profesionales sanitarios de Castilla y León".

"Las declaraciones realizadas por Francisco Igea son absolutamente falsas y no se ajustan en modo alguno a la realidad, son injuriosas y con una clara intención difamatoria, impropias de un miembro del Gobierno de la Junta de Castilla y León", subraya el colectivo. Sobre Díaz Villarig aseguran que "a nivel personal y como máximo representante del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León, no solo no ha hecho daño a nadie, sino que desde el primer momento ha defendido los derechos de los médicos y de todos los ciudadanos, al reclamar por vía judicial medidas de protección para todos los profesionales sanitarios desde el principio de la pandemia ante la absoluta falta de equipos de protección para quienes se encontraban trabajando en la primera línea de la crisis sanitaria".