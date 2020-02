Igea a los afiliados de Salamanca: "no sé si hay por aquí algún periodista... pero es bastante probable que nos presentemos a las primarias"

A pesar de su renuencia a aclarar si concurrirá o no a las primarias para arrebatar el liderazgo a la candidata del aparato, Inés Arrimadas, el vicepresidente de Castilla y León y líder del sector crítico de Ciudadanos, Francisco Igea, ha acabado reconociendo que sí. Lo ha hecho en una reunión con los militantes de Salamanca en un bar de la capital charra. Aunque antes de comenzar el encuentro ha atendido a los medios y no ha sido especialmente claro, cuando estaba con los afiliados no le ha quedado más remedio. "No sé si habrá algún periodista por aquí -ha desconfiado- pero sí, es bastante probable que nos presentemos", ha contestado a un afiliado.

Igea ha explicado que si no anuncia su candidatura oficialmente, es porque prefiere que sean los militantes quienes le pidan que se presente, y que para ello tiene que recabar apoyos. "Tengo que saber si puede haber una alternativa real con éxito en las bases", ha comentado. La situación actual le lleva a pensar que sí ya que está consiguiendo que sean las enmiendas que proponen los críticos las que se impongan en muchas agrupaciones que tradicionalmente ha controlado el secretario de Organización, Fran Hervías.

Los afiliados salmantinos han reclamado más atención al partido y han recordado que fueron las agrupaciones de Salamanca y Alicante las que en 2007 impulsaron que Ciudadanos no sólo se presentase en Cataluña sino también en estas provincias.

Momentos antes de empezar el encuentro, Igea comentó a los medios que Ciudadanos necesita "un gran coche" y que "si los militantes deciden tener un Ferrari, habrá piloto", si bien se escudó, como hace habitualmente para esquivar la pregunta, en que no se trata de "un debate de personas".

"Ahora cuando tengamos el resultado de las votaciones de las agrupaciones es el momento de ver si efectivamente ese sentir que nosotros pensamos es mayoritario y de que la persona que ya ha anunciado su candidatura diga: yo estoy dispuesta a recoger el sentir de los militantes o no estoy dispuesta a sentir este sentir de los militantes", recoge Europa Press,

"Yo creo que lo más razonable para todos es que nos sentemos, veamos los resultados, hablemos y veamos cómo trasladamos lo que ha sucedido en las agrupaciones al congreso, y para eso lo que hay que hacer es sentarse y hablar", ha afirmado.