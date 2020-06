La Junta de Castilla y León obvió las restricciones de movilidad en el nombramiento de la consejera de Empleo invitando a personas de otras provincias

La Junta de Castilla y León obvió las restricciones de movilidad en la Comunidad en el acto de nombramiento de la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, tras la dimisión de su antecesor, Germán Barrios.

Durante las últimas semanas y especialmente en los últimos días el Gobierno autonómico ha insistido en la necesidad de respetar las restricciones de movilidad: si el Ministerio autoriza el paso a la Fase 2, el límite seguirá siendo la provincia, no se podrá pasar de una a otra, a menos que sea por motivos de trabajo. Sin embargo, el pasado 29 de mayo, el patio de la sede de Presidencia acogía el acto de nombramiento de Amigo. Dadas las circunstancias, con luto nacional declarado, y la Comunidad en Fase 1, la toma de posesión y nombramiento de la consejera podía haberse limitado al mero acto administrativo, pero no fue así. Hubo convocatoria, fotos e invitados, muchos de ellos no residentes en Valladolid.

Aunque el consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, esquivó la pregunta sobre los invitados en una rueda de prensa argumentando que desconoce quién estuvo "porque todos iban con mascarillas", su departamento sí facilitó el listado de sindicalistas y empresarios, aunque no de particulares por protección de datos, a los que invitó el Gabinete de Presidencia si bien insistieron en que no fue una invitación sino una "comunicación por cortesía". Lo cierto es que el acceso a Presidencia es restringido y bajo identificación. Sin autorización la entrada es imposible.

Así, acudieron a felicitar a la flamante consejera de Ciudadanos, además del resto del equipo de Gobierno de la Junta, el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, con residencia en Salamanca, el portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, con residencia en Valladolid, el presidente del Consejo Económico y Social, Enrique Cabero, con residencia en Salamanca, el presidente de Cecale, Santiago Aparicio, con residencia en Soria, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Vicente Andrés y Faustino Temprano, con residencia en Valladolid.

Pero además, según ha podido saber eldiario.es estuvieron en la celebración familiares de Amigo y de sus cuatro nuevos directores generales, llegados de León y Zamora, todo ello mientras desde la Consejería de Sanidad, en manos de Ciudadanos, se pide "prudencia" a la población.