El alcalde de Medina del Campo (Valladolid) y varios espectadores reciben un trompazo de la elefanta del 'cartero real'

El alcalde de Medina del Campo (Valladolid), Guzmán Gómez Alonso, y varias personas fueron golpeadas este sábado por la elefanta del cartero real contratado por el Ayuntamiento de la villa.

El animal, de nombre 'Alegre' y procedente de París, se estresó y en un momento del desfile hizo un giro que acabó con varios espectadores en el suelo, entre ellos el alcalde 'popular' del municipio, que fue golpeado directamente con la trompa.

El alcalde, Guzmán Gómez Alonso @guzgoal insistió en traer a un elefante a Medina del Campo para la Cabalgata y pese a la negativa del pueblo a que no lo trajesen, el alcalde hizo lo que quiso y lo trajo. Y el elefante le dio un trompazo. #LosAnimalesNoSonJuguetespic.twitter.com/ZF5IPfXSY3 — Papon🍀 (@Ignacio13Gil) January 5, 2020

La situación ha sido criticada por el herpetólogo Frank Cuesta, que en su cuenta de Twitter ha explicado lo ocurrido. Cuesta comienza recordando que ya hace unas semanas lamentó que se fuese a utilizar al elefante en la cabalgata. "Me parece una burrada que un animal que ha sido sometido durante muchísimos años a un trabajo, de repente se le ponga en un lugar que no conoce, que no está habituado, con voces, sonidos, músicas y movimientos que pueden llevar a una desgracia. No porque el elefante quiera hacer daño, simplemente porque el elefante puede hacer movimientos como en este caso, en el cual no pasó nada, gracias a Dios, pero podía haber pasado. En ese caso, al final, el que va a perder siempre es el animal", ha comentado.

Casi termina en tragedia!!!! Difundir, a ver si ya se enteran que hay cosas que NO estan bien. Graciashttps://t.co/O3Fba3WDpd — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) January 4, 2020

Frank Cuesta aclara además que la elefanta no embistió sino que hizo "un quiebro". "Esto ya no es un espectáculo, esto ya es una manera de demostrar el poder que tienen algunos políticos de decir 'quiero esto y lo hago", ha subrayado. Por último, Cuesta añade que no se ha metido con Medina del Campo, y sí con la acción de un grupo político, por lo que podía haber sido "una desgracia".

El alcalde no se ha referido al incidente, pero en su cuenta de twitter retuitea a quienes definen la iniciativa de utilizar a un animal para recorrer las calles como "un éxito", obviando el incidente.